Что делать при заражении коронавирусом и ОРВИ: памятка от Минздрава

Привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Такую рекомендацию дал Минздрав в своей памятке. Однако в ведомстве советуют трижды в день измерять температуру. Тем, у кого нет антител, при заражении коронавирусом следует звонить в поликлинику или единую службу для консультации.

Минздрав выпустил памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Ее содержание опубликовано на сайте ведомства в среду, 26 января.

Документ содержит три группы рекомендаций для разных категорий граждан. К первой из них относятся вакцинированные или переболевшие COVID-19 без факторов риска, ко второй — с факторами риска, к третьей — не вакцинированные и не болевшие. Также в памятке есть информация о действиях при заражении ребенка.

«Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против коронавирусной инфекции менее шести месяцев назад или переболели COVID-19 менее шести месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и нет никаких симптомов заболевания, в данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве также советуют принимать антибиотики только в случае наличия показаний и только при назначении их медработником.

Вакцинированные без факторов риска

При отсутствии результатов ПЦР-теста, но появлении симптомов ОРВИ у вакцинированных или переболевших ранее, лицам до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний и избыточного веса, необходимо измерять температуру не реже трех раз в день. Кроме того, по возможности нужно измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день.

«Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным — только по назначению врача. Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению», — отмечается в памятке.

В случае повышения температуры до 38 градусов и выше можно принять жаропонижающие препараты. При этом, если соответствующая температура сохраняется более двух суток, несмотря на прием лекарств, необходимо позвонить в свою поликлинику или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медработником.

«Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи», — говорится в документе.

Вакцинированные, но в группе риска

Граждане из групп риска, но привитые от коронавируса или переболевшие ранее, в случае бессимптомного течения заболевания получают указания по лечению от медицинского работника. Им, так же как и лицам не из группы риска, следует измерять температуру, сатурацию, соблюдать питьевой режим, при необходимости применять противовирусные препараты, солевые растворы при заложенности носа.

«Препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же дозировке», — указали в Минздраве.

При появлении симптомов ОРВИ, таких как кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры, необходимо позвонить в поликлинику или «122» для консультации с медработником.

«При появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, повышения температуры выше 38 градусов, необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи», — отмечается в тексте.

Непривитые и дети

Гражданам, не привитым от коронавируса и не болевшим, при симптомах COVID-19 или положительном тесте необходимо звонить в поликлинику или единую службу «122» для дистанционной консультации с медработником, а также оставаться дома.

«В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103», — говорится в документе.

В случае заражения коронавирусной инфекцией ребенка или появления у него симптомов ОРВИ, он должен оставаться дома. Лечение должен назначить врач, в частности, следует позвонить в свою поликлинику или службу «122» для получения дистанционной консультации. В случае ухудшения состояния нужно вызвать скорую.

«Ни в коем случае не заниматься самолечением. Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний», — подчеркивается в памятке.

Минздрав также призвал всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.

«Эти простые профилактические меры снизят риск заражения», — указали в ведомстве.