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В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19. Об этом сказано в соответствующем приказе ведомства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что противопоказаниями к вакцинации являются аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок, острые инфекционные и вирусные заболевания, злокачественные образования (при вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н»).

В конце декабря Минздрав РФ выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В список добавлены сведения о новом штамме коронавируса «омикрон», обновлена также информация о клинических особенностях инфекции и ее эпидемиологическая характеристика.

Был обновлен и раздел «Этиотропное лечение». В него добавили сведения о новых препаратах против коронавируса – молнупиравире, известном также как «Мир-19» от Института иммунологии ФМБП, а также нирматрелвире в комбинации с ритонавиром – вероятно, препарате «Паксловид», разработанном компанией Pfizer, или его аналоге. Кроме того, теперь врачи смогут применять препарат фавипиравир, вводя его в вену пациента.

Также в список рекомендаций добавили данные о вакцине от коронавируса «Спутник М», предназначенной для подростков с 12 лет.

Новость дополняется.

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Коронавирус 2019-nCoV
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