«Происки конкурентов и заказное дело». Адвоката Улюкаева заподозрили в мошенничестве

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего адвоката Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама юрист вину не признает, ее защита будет обжаловать решение суда.

Не признаем обвинения в подозрении

В ночь на вторник адвоката Дареджан Квеидзе задержали вместе с ее деловым партнером Андреем Фоломейкиным. Согласно информации на сайте Преображенского районного суда, против Квеидзе завели уголовное дело по 4 части 159 статьи УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней – тюремное заключение на срок до десяти лет. Фоломейкин проходит по тому же делу.

Ходатайства об аресте Квеидзе и ее партнера поступили в суд одновременно. По информации суда, ходатайство об аресте было удовлетворено – Квеидзе и ее партнер отправились в СИЗО на два месяца.

О предварительной версии следствия рассказал источник издания Znak.com в столичном управлении СК. По его словам, юристы просили деньги со своих клиентов по неперспективным делам, обещая, что те не получат реальные сроки лишения свободы. Но на самом деле «заниматься решением вопросов своих клиентов адвокаты не собирались».

Сторона защиты Квеидзе и Фоломейкина не согласна с решением суда об их аресте. Об этом нам заявил их адвокат Алексей Лежников в беседе с РЕН ТВ.

«Мы не признаем все предъявленные нам обвинения в подозрении. Считаем, что это происки конкурентов, что это в принципе заказное дело, и в ближайшее время будем обжаловать решение суда», — подчеркнул он.

Два года назад СМИ писали, что тогда заявление против Квеидзе написал банкир Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в розыск.

«Дареджан Квеидзе защищала бывшего министра экономического развития в 2017 году, когда Улюкаева осудили на восемь лет строгого режима. За год до этого громкого дела Квеидзе, по словам Юрия Глоцера, договорилась вести его дела, за что попросила полтора миллиона долларов. Деньги, по словам продюсера, она получила, а вот никакой юридической помощи не оказала», — сообщил в январе 2020 года Telegram-канал Baza.

Квеидзе тогда все обвинения отрицала. Более того, на самого Глоцера завели уголовное дело о попытке мошенничества на почти 12 млрд рублей. Продюсер якобы подделал расписку и договор займа своей «коллеги», совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой. Банкир сейчас живет за границей.

«Я с Глоцером никогда не встречалась»

В том же 2020 году в беседе с «Газетой.Ru» Квеидзе заявила, что с Глоцером она никогда не встречалась.

«Ко мне обратился коллега, который попросил представлять его интересы в суде. Дело касалось аффилированной Глоцером компании, которая действительно перечислила мне денежные средства на мое адвокатское формирование – но не полтора миллиона! Дело я выиграла – причем на шесть миллиардов рублей. Это все можно проверить в Кунцевском суде», — заявила Квеидзе.

По ее словам, решение суда оказалось не актуально для компании, поэтому Глоцер потребовал вернуть ему деньги. Адвокат считает, что он нес «бред». При этом она подчеркнула, что не собирается ему возвращать заработанные средства, так как все обязательства по договору выполнила.

«Он мне звонил (однажды — «Газета.Ru») — вот тогда мы сильно поссорились в грубой форме. Я наговорила всякого, но он достоин еще худшего. Если еще раз позвонит, еще больше скажу», — рассказала она.

Дареджан Квеидзе известна тем, что защищала в суде бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Его задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. В Следственном комитете тогда сообщили, что он был взят с поличным при получении взятки в $2 млн. Деньги ему передал глава нефтяной компании Игорь Сечин, действуя «в рамках оперативно-розыскных мероприятий».