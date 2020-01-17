Адвокат Улюкаева ответила на обвинения в мошенничестве

Эксклюзив
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время заседания Замоскворецкого... Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время заседания Замоскворецкого...
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время заседания Замоскворецкого...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Адвокат экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе отвергла обвинения продюсера Юрия Глоцера в том, что она якобы получила полтора миллиона долларов, однако юридической помощи не оказала. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Квеидзе, с самим Глоцером она никогда не встречалась.

«Я с Глоцером никогда в жизни не встречалась. Он уже давно не в Москве и вообще за пределами России. Ко мне обратился коллега, который попросил представлять его интересы в суде. Дело касалось аффилированной Глоцером компании, которая действительно перечислила мне денежные средства на мое адвокатское формирование – но не полтора миллиона! Дело я выиграла – причем на шесть миллиардов рублей. Это все можно проверить в Кунцевском суде», — заявила Квеидзе.

По словам адвоката, впоследствии решение суда оказалось не актуально для компании, поэтому Глоцер потребовал вернуть ему деньги.

«Он заявил, что адвокаты должны были знать о том, что это решение ему не пригодится. Какой-то бред нес, говорил, что денежные средства нужно ему возвращать. Однако те денежные средства, которые были мне перечислены, я возвращать не собираюсь — все обязательства по договору я выполнила», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Квеидзе также отметила, что однажды разговаривала с Глоцером – тогда они сильно поссорились.

«Он мне звонил — вот тогда мы сильно поссорились в грубой форме. Я наговорила всякого, но он достоин еще худшего. Если еще раз позвонит, еще больше скажу», — подчеркнула женщина.

Адвокат также рассказала, что в отношении самого Глоцера было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Продюсер якобы подделал расписку и договор займа своей коллеги и вышел с этой бумагой в Дорогомиловский суд с иском на $68 млн.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер обратился в Следственный комитет с заявлением на Квеидзе. По его словам, она якобы получила от него полтора миллиона долларов, однако никакой юридической помощи не оказала.