Адвокат Улюкаева ответила на обвинения в мошенничестве

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Адвокат экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе отвергла обвинения продюсера Юрия Глоцера в том, что она якобы получила полтора миллиона долларов, однако юридической помощи не оказала. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Квеидзе, с самим Глоцером она никогда не встречалась.

«Я с Глоцером никогда в жизни не встречалась. Он уже давно не в Москве и вообще за пределами России. Ко мне обратился коллега, который попросил представлять его интересы в суде. Дело касалось аффилированной Глоцером компании, которая действительно перечислила мне денежные средства на мое адвокатское формирование – но не полтора миллиона! Дело я выиграла – причем на шесть миллиардов рублей. Это все можно проверить в Кунцевском суде», — заявила Квеидзе.

По словам адвоката, впоследствии решение суда оказалось не актуально для компании, поэтому Глоцер потребовал вернуть ему деньги.

«Он заявил, что адвокаты должны были знать о том, что это решение ему не пригодится. Какой-то бред нес, говорил, что денежные средства нужно ему возвращать. Однако те денежные средства, которые были мне перечислены, я возвращать не собираюсь — все обязательства по договору я выполнила», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Квеидзе также отметила, что однажды разговаривала с Глоцером – тогда они сильно поссорились.

«Он мне звонил — вот тогда мы сильно поссорились в грубой форме. Я наговорила всякого, но он достоин еще худшего. Если еще раз позвонит, еще больше скажу», — подчеркнула женщина.

Адвокат также рассказала, что в отношении самого Глоцера было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Продюсер якобы подделал расписку и договор займа своей коллеги и вышел с этой бумагой в Дорогомиловский суд с иском на $68 млн.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер обратился в Следственный комитет с заявлением на Квеидзе. По его словам, она якобы получила от него полтора миллиона долларов, однако никакой юридической помощи не оказала.