Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наставник «Зенита-2» отреагировал на возможный перевод Азмуна во вторую... 21:38
В Госдуме призвали не сводить счеты с бездомными животными 21:36
Буре сменит Третьяка на посту главы ФХР 21:29
Блинкен пообещал говорить «нет» России, когда необходимо 21:18
Талибы* провели переговоры с афганскими активистками 21:11
В Бразилии убит экс-боец UFC Майкел Фалкан 21:05
Актер, ошибочно «похоронивший» Куравлева, опроверг собственное сообщение 20:49
Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Дзюбы в сборную 20:46
Назван примерный срок внеочередных выборов президента Армении 20:44
Пожар в высотке в деловом районе Филадельфии попал на видео 20:36
Общество

Причиной зверского убийства семьи под Омском могла стать месть

СМИ: в тройном убийстве семьи под Омском заподозрили подростков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ
За громким убийством семьи в деревне под Омском могут стоять выжившая 14-летняя дочь и ее 17-летний молодой человек. Как пишут местные СМИ, родители пытались разлучить пару, поэтому юноша решил их убить. Сама девочка путается в показаниях и утверждает, что нападавшему было 40-45 лет.

Утром 22 января в одном из деревянных домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела трех человек со следами ножевых ранений — девочки 2011 года рождения и ее родителей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ход расследования находится на особом контроле, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в момент нападения в доме находились еще двое детей, 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Они смогли убежать и позвать на помощь соседей.

По неподтвержденным данным, старшая дочь была знакома с убийцей. Он ухаживал за девушкой, но родители, 38-летний рабочий Роман Б. и 36-летняя Александра И., якобы были против их отношений. Этот конфликт и мог стать причиной расправы. Отмечается, что ограбление вряд ли могло быть мотивом преступления — в доме практически не было ценных вещей.

По информации «КМВ Новости», подозреваемого в убийстве уже задержали, он дает показания. Официально о его задержании не сообщается. Следствие также допросило его предполагаемую девушку. На допросе она путалась в деталях произошедшего, отмечает агентство.

Ранее со слов старшей дочери убитых был составлен https://gorod55.ru/news/city/22-01-2022/obnarodovan-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-semi-iz-sela-v-omskoy-oblasti фоторобот нападавшего, он совсем не похож на ее молодого человека. Девочка утверждала, что убийце около 45-50 лет, лицо морщинистое, рост около 175 см, он одет в черную одежду. Нижняя часть лица преступника, когда он ворвался в их дом, по ее словам, была прикрыта маской, и ранее она его никогда не видела. По информации Telegram-канала 112, правоохранители уже проверили всех подходящих под описание местных жителей, которые недавно освободились из тюрьмы.

Убийство из мести

Следствие уже включило девочку в список подозреваемых, утверждает «СуперОмск». По информации издания, версия о причастности дочери и ее ухажера к убийству возникла во время допроса свидетелей, основные показания по делу дал 6-летний сын.

Источник портала сообщает, что подростки хотели отомстить только матери и не планировали убивать остальных членов семьи. На отчима и младшую дочь напали, потому что те стали свидетелями расправы. Есть также данные о том, что старшая дочь непосредственно участвовала в нападении. Она якобы нанесла по семь ножевых ранений матери и сестре, а юноша в это время атаковал главу семейства — на теле мужчины обнаружено 24 ножевых ранения.

Родственники убитых ранее рассказали телеканалу «Звезда», что преступник очень хорошо ориентировался в доме жертв и на приусадебном участке. «Он шел по наводке. Он ориентировался в доме до последней спальни. Зашел с заднего хода — знал, что там открыто. Супруга вышла в туалет на улице. Заскочила в дом, а он ее уже режет. Так девочка рассказывает», — отмечала сестра убитого мужчины Елена Бондарь. Она выдвигала предположения, что убийца приехал в приграничное село из Казахстана.

Соседи, к которым за помощью обратилась девочка, сообщали, что девочка, несмотря на ночное время, была одета, на ней были джинсы и куртка. Ее младший брат был в трусах. Выбегая из дома, она успела завернуть его в покрывало.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о следственных действиях. «Учитывая жестокость, с которой было совершено данное преступление, председатель СК России для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата», — сообщается на сайте https://sledcom.ru/news/item/1649603/ СКР. Руководству ГСУ СК России поручено оказать региональному подразделению необходимую практическую помощь в расследовании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть