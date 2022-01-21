«Везут в Чечню по какому-то делу»: что известно о пропаже жены бывшего судьи

Вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Вечером четверга, 20 января, в Нижнем Новгороде в квартиру Верховного судьи Чечни в отставке Сайди Янгулбаева ворвались неизвестные в масках, представившиеся чеченскими силовиками. Как сообщает «Новая газета», свои документы показал только один человек — оперативный сотрудник ГУ МВД по Чеченской республике Адам Мадигов.

Сотрудники чеченской полиции приехали в Нижний Новгород с постановлением о принудительном приводе Янгулбаева, федерального судьи с действующим статусом, и его жены Заремы Мусаевой, на допрос в качестве свидетелей.

Пришедшие к Янгулбаеву люди забрали его супругу. По словам родственников Мусаевой, она страдает от диабета, без лекарств она может погибнуть в дороге. Женщину увезли в бессознательном состоянии. Кроме того, она может болеть COVID-19.

Сайди Янгулбаев – отец Абубакара Янгулбаева, правозащитника из «Комитета против пыток» (юрлица организации признаны иноагентами, сейчас она функционирует без регистрации в РФ). В конце 2021 года младший Янгулбаев сообщил, что его задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма. Незадолго до обыска Абубакар Янгулбаев сообщил, что около 40 его родственников пропали в Чечне. По словам правозащитника, это может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Его брат Ибрагим Янгулбаев, ранее подавал жалобу в ЕСПЧ на избиение и пытки в полиции Грозного в связи с высказываниями в Сети. Он также провел порядка 18 месяцев в СИЗО по делу об экстремизме.

Абубакар Янгулбаев назвал похищением действия «чеченских силовиков» в отношении его матери.

«После похищения моей мамы я сразу обратился в Следственный комитет России и в интернет-приемную. И также мне все вы, друзья, коллеги, помогли использоваться разные правовые механизмы, обратиться в разные инстанции, как федеральные, так и международные. И в том числе в этой ситуации помогает поддержка СМИ, огласка истории», — сказал Янгулбаев в видеообращении.

«Куда ее везут, известно, ее везут в Чечню по какому-то делу, которое возбуждено в девятнадцатом году по факту мошенничества, которое совершила вообще неизвестная женщина. А моя мать вообще не была в Чечне и оборвала связь с Чечней еще в середине семнадцатого года, и вообще там ни с кем не общалась», — рассказал правозащитник.

Как сообщает сайт NN.RU, Сайди Янгулбаев звонил в нижегородское управление МВД и дежурную часть ФСБ. Как сообщил изданию федеральный судья, он лично разговаривал с представителем службы безопасности, тот обещал помочь. Однако полиция прибыла на место происшествия лишь через несколько часов после того, как жену судьи увезли чеченские силовики.

«Новая газета» сообщает, что когда их корреспондент позвонила в управление ФСБ по Нижегородской области, ей сообщили, что «такого не может быть» (похищения чеченскими полицейскими супруги федерального судьи). Впоследствии в УФСБ заявили журналистам NN.RU, что им известно о произошедшем, но это «внутреннее дело».

Тем же вечером уже нижегородская полиция задержала юриста «Комитета против пыток» Людмилу Кухнину.

«Одна из наших сотрудниц позвонила 02, объяснила ситуацию, и сотрудники приехали, но приехали к ней домой и доставили ее в Сормовский отдел полиции, где дает показания, по какой причине она вызвала сотрудников полиции», — сообщили в организации.

При этом нижегородские управление Следственного комитета и прокуратура отказались принимать заявления, передает издание. В настоящий момент местоположение Заремы Мусаевой неизвестно.

Не прерогатива Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не будет пытаться разбираться в истории с попыткой похищения экс-судьи Верховного суда Чечни.

«Нет, мы не будем [разбираться], это не наша прерогатива», — заявил он. «Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает», — выразил убежденность Песков.

По его словам, это «не какие-то суверенные подразделения».

«Мы единая страна, у нас есть министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы, в этих рамках работа должна вестись, о чем-то другом речи быть не может. Никакого особого статуса нет и быть не может, у нас единое правовое поле»,

— сказал Песков в ответ на вопрос об «особом статусе чеченских силовиков».

Представитель Кремля также выразил недоверие сообщениям СМИ о похищении супруги федерального судьи. «Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — сказал Песков.