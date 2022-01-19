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Общество

Дело о подрядчике РЖД. За что могли задержать замминистра транспорта

«Интерфакс»: замглавы Минтранса подозревают в мошенничестве в отношении «Спецтрансстроя»

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Владимир Токарев

Владимир Токарев

Министерство транспорта РФ
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев задержан и находится в статусе подозреваемого. Источники сообщают, что расследуется дело о коррупции. По одной из версий, чиновнику инкриминируется мошенничество, совершенное пять лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой», где он работал до перехода на должность в министерстве. Токарев формально находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Правоохранительные органы задержали в среду, 19 января, заместителя министра транспорта РФ — главу федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева. Чиновник стал фигурантом уголовного дела, передает ТАСС.

Собеседник агентства утверждает, что расследуется дело о коррупции.

Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий, которые проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — добавил источник. Статья предполагает основания для задержания подозреваемого.

Также сообщается, что формально Токарев «находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением». В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

В чем подозревают замминистра

По предварительным данным, уголовное дело в отношении Токарева не связано с его нынешней работой в Минтрансе. «Оно относится к периоду, когда он был первым заместителем гендиректора компании «Спецтрансстрой», — рассказал источник.

Как сообщает «Интерфакс», Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное пять лет назад в отношении «Спецтрансстроя», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. В этой организации он работал с 2016 по 2018 год.

44-летний Токарев занимает должность замминистра транспорта с ноября 2018-го. Ранее он также занимал руководящие должности в «РусГидро», а также посты заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заместителя министра регионального развития.

Дело экс-владельца «Спецтрансстроя»

В Telegram-каналах ранее распространили информацию о скорой отставке Токарева из министерства транспорта из-за ситуации вокруг банкротства «Спецтрансстроя». Эта компания выполняла подряды РЖД.

Процесс банкротства начался в феврале 2021 года по заявлению структур РЖД. В качестве участника этого дела (как «иное лицо») «значится заместитель министра транспорта Владимир Токарев», пишет РБК.

Позднее — в ноябре 2021 года — бывшего владельца «Спецтрансстроя», экс-замглавы Минстроя Юрия Рейльяна арестовали и доставили в Иркутск. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды на строительство Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. По данным СПАРК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты более чем на 100 млрд руб. На этот период, по имеющейся информации, приходятся и эпизоды, которые теперь могут инкриминировать Токареву.

Рейльян перестал быть собственником «Спецтрансстроя» осенью 2019 года, когда Токарев уже работал в министерстве. Тогда компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строя» Евгений Куманцов, а ее владельцем стал Роман Шленчак.

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