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Замглавы Минтранса задержан по делу о коррупции

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mintrans.gov.ru

Заместителя министра транспорта Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — сказал он.

Ранее старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что начальник больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко обвиняется во взятках за поддельные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Об этом сообщается на сайте СК.

По ее словам, в 2020-2021 годах Кравченко получал деньги за организацию медосвидетельствований, по итогам которых осужденным ставились фальшивые диагнозы. Эти диагнозы впоследствии использовались в качестве основания для освобождения от наказания. Достоверно известно о восьми таких случаях.

До этого сообщалось, что главный врач СИЗО №1 «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в коррупции.

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