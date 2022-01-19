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Появились подробности задержания замглавы Минтранса по делу о коррупции

Задержание замглавы Минтранса Токарева по делу о коррупции не связано с работой в ведомстве

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mintrans.gov.ru

Задержание замглавы Минтранса Владимира Токарева по делу о коррупции не связано с работой в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта. Оно относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании «Спецтрансстрой», — сказал он.

Отмечается, что на момент задержания Токарев был в отпуске.

Ранее сообщалось, что заместителя министра транспорта Владимира Токарева задержали по делу о коррупции.

До этого старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что начальник больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко обвиняется во взятках за поддельные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Об этом сообщается на сайте СК.

По ее словам, в 2020-2021 годах Кравченко получал деньги за организацию медосвидетельствований, по итогам которых осужденным ставились фальшивые диагнозы. Эти диагнозы впоследствии использовались в качестве основания для освобождения от наказания. Достоверно известно о восьми таких случаях.

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