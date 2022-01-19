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Общество

Все из-за кошки. Соседка рассказала, как начался пожар у актрисы Воронковой

Артистка Вера Воронкова рассказала о своих попытках потушить квартиру

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Актриса Вера Воронкова

Актриса Вера Воронкова

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Актриса Вера Воронкова, известная по сериалу «Каменская», пострадала во время пожара в своей московской квартире. Инцидент произошел в ночь на 19 января, когда дома были сама актриса и ее 14-летняя дочь. Загорелась новогодняя елка, Воронкова пыталась потушить огонь сама, но безуспешно. В итоге актриса успела вместе с дочкой выйти из квартиры, обеих госпитализировали. Воронкова в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в квартире актрисы на проспекте Мира загорелась гирлянда на елке. Площадь пожара составила 6 кв. м. Источник «Комсомольской правды» уточнил, что пожар вспыхнул около полуночи.

«Пострадавшие самостоятельно покинули квартиру, но после осмотра медиками стало ясно, что они нуждаются в госпитализации», — сказал собеседник ТАСС. Воронкову и ее дочь отвезли в больницу.

Пресс-служба Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, где работает актриса, передала, что ее доставили в реанимацию в «стабильно тяжелом состоянии». Воронкова, по информации «Известий», получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей. Кроме того, у нее диагностирован ожог 31% поверхности тела. Повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Дочка актрисы отравилась угарным газом.

По информации Shot, предварительная причина возгорания — замыкание проводки на елочной гирлянде. Пожар начался в гостиной, где стояло новогоднее дерево. Telegram-канал Mash добавил, что кроме елки горела мебель.

Дочь актрисы уточнила, что перед пожаром рядом с елкой стояла свеча.

«У нас просто загорелась елка. Там была свечка рядом, и она упала на елку. <...> Я спала, когда [все] началось», — сказала девочка.

Соседка актрисы Мария рассказала, что пожар начался из-за кошки.

«Небольшой пожар [был], кошка уронила елку со свечками. И загорелись скатерть, стол», — поделилась пенсионерка.

Она отметила, что елка была пластмассовой, и при пожаре стоял «неприятный запах». Соседка пояснила, что после случившегося Воронкова прибежала к ней, чтобы «помыть руки», и рассказала о происшествии.

По словам пенсионерки, актриса пыталась поймать кошку и обожгла руки. В итоге кошку спасти не удалось, она погибла в пожаре. Как сказала соседка, дочка Воронковой до последнего пыталась забрать питомца с собой.

«Вера кричала 14-летней дочери: «Маша, выбегай быстрее». Девочка хотела забрать кошку, но мама настояла, чтобы она торопилась», — сообщила женщина.

На тот момент вся квартира Воронковой уже была заполнена дымом, в ней полыхал огонь. Женщины попросили соседей вызвать врачей и пожарных, а дверь квартиры захлопнули снаружи, благодаря чему огонь не вышел за ее пределы.

Сама Воронкова рассказала из больницы, что сначала пыталась самостоятельно потушить возгорание.

«Я пыталась ее [елку] потушить сама, но огонь быстро перешел на натяжной потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела — перекрыть газ и разбудить дочь», — вспоминает актриса.

Как пишет сайт KP.ru, она также пыталась сбить огонь одеялом.

Воронкова снималась в сериале «Каменская-4», фильмах «Утомленные солнцем-2», «Черный квадрат», «Любовник». В 2017 году стала заслуженной артисткой России.

На прошлой неделе из больницы выписали певицу Марину Хлебникову, которая также пострадала при пожаре в своей квартире. Он произошел ночь с 18 на 19 ноября. По данным источника ТАСС, возможно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Хлебникова получила ожоги более 50% тела, лежала в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

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