Звезда «Каменской» попала в московскую больницу

В квартире актрисы Веры Воронковой, снимавшейся в сериале «Каменская», произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, в жилье артистки начала гореть елка. В настоящий момент Воронкова находится в реанимации.

Возгорание в столичной квартире на проспекте Мира началось ночью. Дома была 56-летняя Воронкова и ее дочь, пострадавших госпитализировали.

У звезды телесериала диагностировали ожог верхних дыхательных путей, у ребенка — отравление угарным газом.

Возможной причиной пожара назвали замыкание проводки на елочной гирлянде, уточнил телеканал. Елка стояла в гостиной, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Марину Хлебникову доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в Москве. В результате происшествия Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения. Некоторое время она была на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В январе она обратилась к фанатам.