Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Apple пообещала исправить уязвимость после возмущения пользователей 10:15
Семья Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах 10:15
ФСБ задержала в Дагестане группу фальшивомонетчиков 10:13
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Берлина поставки вооружений 10:06
Китайские медики научились определять риск смерти по глазам 10:05
Гордон объяснил, почему Шевченко не нужно идти в политику 10:03
Россияне решили не обращать внимание на материальное положение будущего партнера 09:59
Блинкен приехал на Украину 09:56
В WhatsApp появилась новая функция 09:54
Операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы 09:50

Звезда «Каменской» попала в московскую больницу

Актриса Воронкова попала в больницу в результате пожара

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В квартире актрисы Веры Воронковой, снимавшейся в сериале «Каменская», произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, в жилье артистки начала гореть елка. В настоящий момент Воронкова находится в реанимации.

Возгорание в столичной квартире на проспекте Мира началось ночью. Дома была 56-летняя Воронкова и ее дочь, пострадавших госпитализировали.

У звезды телесериала диагностировали ожог верхних дыхательных путей, у ребенка — отравление угарным газом.

Возможной причиной пожара назвали замыкание проводки на елочной гирлянде, уточнил телеканал. Елка стояла в гостиной, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Марину Хлебникову доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в Москве. В результате происшествия Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения. Некоторое время она была на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В январе она обратилась к фанатам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть