Заболеваемость коронавирусом по всему миру выросла на 20% за неделю

Люди по всему миру стали заражаться коронавирусом на 20% чаще, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За семь дней заразились больше 18 млн человек. Увеличилась и смертность среди больных, за неделю она поднялась на 4%. Заболеваемость в мире растет рекордными темпами с начала января. ВОЗ ожидает, что в ближайшее время число новых зараженных и смертность продолжат увеличиваться.

На прошлой неделе (с 10 по 16 января) коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Всего заболели 18 739 636 человек, говоритсяв еженедельном бюллетене ВОЗ. Как зафиксировала организация, общее число заражений за семь дней увеличилось на 20% по сравнению с предшествующей неделей (3-9 января).

О росте заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей сообщили пять из шести регионов ВОЗ (исключение — Африка). Хуже всего ситуация сложилась в Юго-Восточной Азии (там выявили на 145% больше новых зараженных по сравнению с предшествовавшей неделей) и Восточном Средиземноморье (на 68% больше). В Западно-Тихоокеанском регионе аналогичная заболеваемость выросла на 38%, в Америке — на 17%.

Больше всего новых заболевших за неделю выявили в США — 4,6 млн. Следом идут Франция (2 млн), Индия (1,59 млн), Италия (1,2 млн) и Великобритания (813 тыс.).

Умерли за неделю во всему миру 45 543 человек. Это на 4% больше, чем неделей раньше. Число летальных исходов увеличилось в Юго-Восточной Азии (на 12%), Америке (на 7%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 5%), Европе (на 3%) и Восточном Средиземноморье (на 1%).

Среди всех европейских стран больше всего увеличилась за неделю смертность в России. Здесь за неделю умерли 5157 больных с коронавирусом. При этом, в рамках статистики только по России, не сравнивая ее с остальной Европой, по сравнению с периодом с 3 по 9 января смертность в стране упала на 9%.

Как отмечает ВОЗ, в мире наблюдается глобальное снижение смертности от COVID-19 с пика в августе 2021 года. Заболеваемость, наоборот, растет. Такие изменения совпали с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Ожидается, что проблемы с постоянным соблюдением мер общественного здравоохранения и социальных мер приведут к увеличению числа случаев, госпитализаций и смертей в ближайшие недели», — предупредила ВОЗ.

ВОЗ пояснила, что во время и после новогодних праздников люди чаще путешествуют и контактируют друг с другом, свою лепту вносит и «омикрон».

Глава ВОЗ Гебрейесус 19 предостерег, что хотя в среднем пациенты с омикрон-штаммом легче переносят заболевание, не стоит «делать ложных выводов».

«Омикрон» приводит к госпитализациям и смерти, и даже менее тяжелые случаи приводят к наплыву [пациентов] в медицинские учреждения», — заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что пандемия «еще даже не приблизилась к концу». Он также допустил, что «с невероятным распространением «омикрона» по всему миру» продолжат появляться новые штаммы коронавируса.

По данным ВОЗ на 18 января, всего в мире с начала пандемии было зарегистрировано 328 млн инфицированных и 5,5 млн умерших.

В России с начала распространения вируса зарегистрировали более 10,8 млн зараженных коронавирусом.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 16 января отметила, что Россия все еще находится на пике пандемии.

«Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она.