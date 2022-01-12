В России выявлено 17 946 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

При этом 14,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Днем ранее было зарегистрировано 17 525 случаев COVID-19. По информации оперштаба, за сутки в стране скончались 745 человек. За этот же период в России полностью выздоровели 26 346 человек.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса — в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Московской области (1238). Минимальное количество заболевших COVID-19 зафиксировали в Чукотском автономном округе (3).

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 10 702 150 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса — «АмплиТест».