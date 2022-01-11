Роспотребнадзор: суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 100 тысяч случаев в сутки

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозах по распространению COVID-19 в России. По ее словам, специалисты заметили ухудшение эпидобстановки в 35 регионах страны и прогнозируют увеличение суточного прироста заболевших свыше 100 тысяч. Последний раз максимум заражений в России был зафиксирован в ноябре 2021 года - тогда за сутки коронавирусом заболели 41 335 человек.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России может достигнуть шестизначных значений. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Такое развитие событий, по ее словам, предполагает неблагоприятный прогноз развития эпидситуации. Отечественные эпидемиологи, математики и аналитики разработали подходы интегрированного, нелинейного характера.

«И, конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ», – сказала она.

По словам чиновницы, такие значения будут, если россияне легкомысленно отнесутся к требованиям, о которых Роспотребнадзор «говорит уже два года»: использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук.

В то же время глава ведомства констатировала, что за первую неделю Нового года примерно на 19% снизился показатель заболеваемости в пересчете на распространение вируса среди населения.

«По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года», – отметила она.

Но несмотря на это, в специалисты предупреждают: в стране есть признаки ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

В частности, в 35 регионах России показатель заболеваемости превышает среднероссийский. Среди пожилых людей он по-прежнему сохраняется на максимальном уровне.

«76,3 в целом по стране и 117,3 среди возрастной группы на 100 тысяч населения данного возраста старше 65 лет», – уточнила Попова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, который также присутствовал на заседании президиума Координационного совета, подчеркнул: Россия проходит переломный момент, когда постепенно становится понятно, как будет развиваться эпидситуация в регионах.

«Конечно же, здесь немедицинские меры ограничительные и медицинские профилактические, в частности, вакцинация, это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения», – сказал Мурашко, отметив, что нет никаких препятствий для прохождения этой процедуры.

По его словам, система записи на прививку работает без заминок: технических проблем нет, вакцин хватает. По всей России работают около 15 тысяч прививочных пунктов.

Вместе с тем он обратил внимание, что за новогодние каникулы привилось гораздо меньше россиян, чем в рабочие недели до этого. «К сожалению, в новогодние праздники провакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч, это 70 тысяч в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели в разы больше вакцинацию», – констатировал глава здравоохранения России.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания подчеркнул, что необходимо и дальше поддерживать готовность системы здравоохранения и следить за запасами лекарств, медицинских изделий. В связи с активным распространением «омикрон»-штамма он призвал власти России подготовиться к любому развитию эпидситуации.

Мурашко подчеркнул, что российские власти на случай усугубления ситуации держат 30% коечного фонда в резерве. При необходимости их можно развернуть.

За последние сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса в 84 субъектах страны. 13% из них переносили инфекцию бессимптомно. За 24 часа умерли 783 пациента, выздоровели 25 216 человек. Всего, по данным оперштаба на 11 января, среди россиян выявлено более 10,5 случаев заражения COVID-19 во всех регионах страны. 317 687 человек погибли, а вылечиться смогли 9 732 018 человек.

При этом только два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию, которую рекомендуют врачи после перенесенного ковида. По словам Мурашко, «более расширенный объем диагностических методик позволяет своевременно назначить лечение, и ряд пациентов госпитализировать», так как коронавирус может оставить после себя осложнения.

«У 60% выявлены заболевания ... как осложнения перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекции, и в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний», – констатировал глава Минздрава России.

Глава правительства России во время заседания поручил ведомству Мурашко провести вместе с региональными властями «информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после ковида». Мишустин подчеркнул, что россиянам стоит обратиться в поликлиники и не затягивать с решением возможных проблем со здоровьем.