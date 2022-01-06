«Разумное потребление и шеринг». Как быть экофрендли

С каждым годом общество становится все более экоориентированным. Если десять лет назад проблемы климата или собственный экологический след волновали только немногих, то сегодня количество неравнодушных выросло в геометрической прогрессии. Эксперты в области защиты экологии объяснили «Газете.Ru», почему пожары и свалки у дома заставляют людей менять привычки, а также как быть экофрендли в современном мире.

Касается каждого

Ситуация с экологией в последние несколько лет заметно обострилась во всем мире. Не обошли проблемы и Россию: летом 2021-го граждане столкнулись с аномальной жарой, наблюдали за аварией на черноморском побережье и огромным количеством лесных пожаров. Виной всему, как считают исследователи и природоохранные организации, стало изменение климата.

По словам руководителя медиаотдела «Гринпис» Виолетты Рябко, люди задумываются о происходящем, когда сталкиваются с этим на личном опыте. Например, когда рядом с их домом начинают строить мусоросжигательный завод или устраивают свалку. Она также добавляет, что негативные изменения окружающей среды стали слишком явными и вышли на глобальный уровень, потому и волнуют почти всех без исключения. Тем более на фоне опасений целых научных сообществ, которые уверяют, что негативные проблемы, связанные с окружающей средой, будут только усиливаться.

«Люди хотят жить в нормальной окружающей среде. Когда человек видит конкретную проблему и чувствует, как именно она влияет на него или его здоровье, оставаться равнодушным не получается», – говорит эксперт.

Председатель правления российской экологической организации ЭКА, занимающейся просветительской деятельностью, Татьяна Честина это предположение подтверждает. И отмечает, что, согласно последним опросам, именно то огромное количество проблем, которые происходят в сфере экологии, все больше беспокоит россиян.

Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения и Фонда национальной энергетической безопасности показали, что задумываться об экологических вопросах каждый четвертый россиянин стал больше, несмотря на отсутствие экологического образования.

«На Западе экологизация – давний тренд, вопросы уже отрегулированы государством, в том числе и система непрерывного экологического образования. В нашей стране строгий контроль даже за соблюдением экологических законов пока отсутствует. Но что хорошо, так это сильная мотивация общественных групп и активистов, которые все больше объединяются в борьбе за экологические права», – отмечает Честина.

Экологичное мышление как образ жизни

В России, как и на Западе, стремительно растет число экоактивистов и людей «дружественных к экологии» (или «экофрендли»). Граждане с экологичным мышлением уверены: отношение к природе должно основываться на сознательности и дружелюбии. А чтобы к этому прийти, можно пойти в двух направлениях, полагает Виолетта Рябко.

Первое – пытаться менять ситуацию на системном уровне, воздействуя на государство и корпорации. Так они почувствуют запрос от людей, и им придется на него ответить. Например, проявляя гражданскую активность на работе, можно повлиять на политику офиса, а подписывая петиции, — на важные решения на уровне района, города и даже страны.

Второе направление, которое руководительница медиаотдела «Гринпис» считает определяющим, это изменение привычек, которые могут касаться и сокращения потребления, и разделения мусора, и уменьшения собственного углеродного следа. По этой причине сегодня в обществе встает вопрос: обязательно ли для того, чтобы заботиться об экологии, надо отказываться от мяса, разделять мусор и принимать душ вместо ванны?

По словам соосновательницы сервиса аренды вещей Next2U.ru Екатерины Крайвановой, каждый раз, когда возникает тема экологии, мир делится на два условных лагеря.

«Одни призывают отмывать этикетки от упаковок, чтобы сдать последние в переработку или использовать те же бумажные пакеты. Другие говорят, что это не совсем про экологию, ведь чтобы отмыть этикетки и произвести бумажный пакет, расходуется вода, электроэнергия и вырубаются деревья. Поэтому самым простым и наименее противоречивым способом на пути к экофрендли является переход к разумному потреблению и шерингу (экономика совместного использования)», – объясняет Крайванова.

Как стать экодружелюбным?

Чем больше аспектов жизни вы постепенно охватите, тем выше станет ваша экодружелюбность, считает председатель правления зеленого движения «ЭКА». Общие принципы на пути к этому существуют уже давно. Самые важные первые шаги – сокращение потребления любых ресурсов, которые люди получают от планеты, или более эффективное их использование.

Если говорить о мусорной проблеме, которая обсуждается повсеместно, здесь самым ценным будет сокращение и предотвращение образования мусора. Также поможет природе покупка товаров в перерабатываемой упаковке. Не менее важно, по словам Честиной, сообщать производителям товаров в неперерабатываемой упаковке о выборе более экологичной альтернативы. Так бренды будут реагировать на запросы потребителей и тоже помогать планете, предполагает она.

«Если мы хотим выжить, привычки нужно менять обязательно. Это может звучать пафосно, но на фоне того, что происходит – вполне оправдано. С поправкой на то, что менять образ жизни нужно не сию же секунду, а постепенно, чтобы это было не только безболезненно, но и осознанно», – полагает Рябко.

Перейти на экологичный образ жизни будет проще, если вы сделаете это комфортным и красивым и создадите условия, когда экопривычки будут соблюдаться «на автомате», рекомендует Честина.

Поможет на пути к экофрендли и поддержка бизнеса, имеющего отношение к экотоварам, экотуризму и здоровому образу жизни, поясняет зоозащитник, писатель и экоактивист Катерина Молния. Она утверждает, чтобы быть экофрендли, нужно для начала стать просто «френдли».

«Это значит, что вам нужно ориентироваться на заботу о себе и близких, на умеренное потребление, грамотную утилизацию, а еще прививать это своим детям. Наша страна за последние годы сильно продвинулась на пути к тому, чтобы экологично мыслило большинство, – отмечает Екатерина и полагает, что обществу еще предстоит сделать многое для того, чтобы прийти ко всеобщей экологической осознанности.