Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Доступ на Красную площадь временно ограничат 16:28
Иммунолог Крючков: все, для кого был опасен COVID-19, уже умерли 16:18
Звезда «Игры» ответил на обвинения в краже формата у КВН 16:17
Тихонов: МЧМ по хоккею нужно проводить не в Канаде, а в России 16:16
В Иваново подростки избили полицейских 16:12
Девушка Хованского рассказала о состоянии блогера после выхода из СИЗО 16:12
Овечкин рассказал, как в 36 лет проводит один из лучших сезонов в карьере 16:08
В Китае нашли самую высокую бегонию — вдвое выше человека 16:07
Доза отравления радиацией экс-замглавы ГИБДД Дмитрова тысячекратно превышает норму 16:05
Соловецкие острова признали объектом культурного наследия 16:04
Общество

«Омикрон придет в Россию, это неизбежно»: сколько случаев нового штамма уже обнаружили

Попова: в РФ выявлены 103 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Петр Ковалев/ТАСС
В России выявили 103 случая заражения «омикроном». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все очаги распространения нового штамма коронавируса локализованы. Тем не менее, она констатировала, что «омикрон» неизбежно придет в нашу страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы. Об этом в четверг, 30 декабря, проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие», — сообщила она в эфире телеканала «Россия-24».

Попова рассказала, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона». «Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен вирус. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привезти нам «омикрон», мы проводим», — уточнила она.

Штамм «омикрон» будет распространяться в России, это неизбежно из-за количества контактов, добавила Попова.

— ...У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики и останавливать это нет никакого смысла, — считает она.

Глава Роспотребнадзора при этом указала на необходимость «сделать так, чтобы наступление омикрон-штамма не стало критически тяжелым для российской системы здравоохранения».

— Мы должны очень быстро научиться его распознавать, что мы делаем сейчас. На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему. И сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для пациент-диагностики real time, именно направленный на выявление конкретного штамма, именно «омикрона», — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также указала на данные о том, что значительная часть вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V», защищает от штамма «омикрон» и сдерживает его распространение.

«Это уже результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, независимых друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение нового «омикрон»-штамма. Для нас это очень важно. У нас основная часть населения привита именно этой вакциной», — подчеркнула Попова.

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава недавно вернулись из ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон».

«Только что закончилась первая экспедиция, которая проходила по поручению президента РФ. Мы отправились в Йоханнесбург, где провели определенное количество времени для научных консультаций, для организации взаимодействия. Я уверена, что оно будет очень плодотворным, потому что те контакты, которые сложились, очень эффективны, продуктивны. Они дали много информации нам», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заразившихся и тяжело болеющих в ЮАР практически все — невакцинированные от COVID-19, без иммунитета и люди, имеющие до момента инфицирования коронавирусом серьезные сопутствующие заболевания и их тяжелые формы.

«Все эти знания позволяют нам сегодня, как и всему миру, выработать определенный комплекс мероприятий уже сейчас», — заключила она, признав, что «омикрон» очень быстро поражает много людей. «Поэтому мы должны быть подготовлены к этому», — заявила Попова.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Этот вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19. Однако смертность среди заражённых «омикроном» ниже на 75%, чем при предыдущих волнах заболеваемости коронавирусом.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

По состоянию на 29 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,4% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Число умерших от коронавируса в России возросло за последние сутки на 926, сообщили в четверг федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За минувшие 24 часа в стране выявили 21 073 случая заражения коронавирусом. Условная летальность осталась на уровне 2,94%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил снижение и опустился 30 декабря до 0,88, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть