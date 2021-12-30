Ученые в ЮАР раскрыли данные о смертности при штамме «омикрон»

Омикрон-штамм коронавируса на 75% вызывает меньше летальных исходов по сравнению со своими предшественниками, утверждают южноафриканские ученые. По данным медиков, из-за вызванного «омикроном» COVID-19 умерло 4,5% пациентов, а при других волнах коронавируса показатель достигал 21,3%. Кроме того, менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии.

Штамм «омикрон» оказался на 75% менее смертоносным, если сравнивать его с «дельтой» и другими вариантами коронавируса. Об этом заявили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и специалисты из Университета Претории, передает газета The Telegraph.

Врачи изучали состояние пациентов, оказавшихся с COVID-19 в больницах города Цване, где произошла первоначальная вспышка заболевания «омикроном». По данным исследования, лишь 4,5% госпитализированных с этим штаммом скончались от коронавируса.

При этом от предыдущих штаммов, вроде исходной «альфы» или возникшей в Индии «дельты», умирало до 21,3% госпитализированных. Кроме того, лишь менее 50% больных с «омикроном» в больницах нуждаются в кислородной терапии – против 99,5% при прошлых волнах пандемии.

Наконец, в три раза снизилось число тех, кто нуждается в интенсивной терапии – 1% против 4,3% ранее.

Выписка ждет пациентов с «омикроном» также раньше – четыре дня против почти девяти дней.

«Снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — пишет британская газета о положении дел в Цване, где проводилось исследование.

По мнению ученых, скоро показатели заболеваемости и смертности полностью разделятся. Это закончит эпидемию и станет началом эндемической фазы.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова заявила в разговоре с «Лентой.ру», что после заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести выздоровевшего человека к смерти.

По ее словам, молодые пациенты после выздоровления «более-менее нормально» переносят метаболический кризис, а пациентам в возрасте его преодолеть довольно тяжело. У пожилых будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения других имеющихся заболеваний, указала биолог.

Таким образом, в России может нарастать дополнительная смертность, не связанная напрямую с самим коронавирусом.

16 декабря спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что организация располагает достаточным количеством информации, которая указывает на крайне быстрое распространение штамма «омикрон».

Как отметил эксперт, количество выявляемых случаев заболевания «омикроном» удваивается каждые два-три дня.

По словам Набарро, он «никогда не был более обеспокоен» распространением коронавирусной инфекции, чем сейчас. Он также подчеркнул, что только удача поможет избежать повышения смертности от коронавируса.

«Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — дал прогноз спецпредставитель ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в свою очередь, что все российские вакцины способны защитить человека от нового штамма, снизив риск тяжелого течения заболевания. Попова также заявила, что любые ПЦР-тесты, которые используют в России, могут выявить зараженных «омикроном».