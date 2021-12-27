55 голосовых сообщений. За что суд в Минске назначил россиянину Дудникову 11 лет колонии

21-летнего россиянина Егора Дудникова задержали в Минске в мае этого года, он был модератором чата «Отряды самообороны Беларуси». Следствие также утверждает, что гражданин РФ якобы озвучивал ролики для белорусской оппозиции. 27 декабря суд «проштамповал» требование прокуратуры и отправил россиянина в колонию усиленного режима на 11 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам тюремного заключения, как того и требовал гособвинитель. О соответствующем решении инстанции в понедельник, 27 декабря, проинформировал ТАСС.

Дудникова признали виновным в «разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».

«По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — сказал судья.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде республики в 10-дневный срок с момента его оглашения. Адвокат не стал отвечать на вопрос о том, воспользуется ли защита Дудникова или сам обвиняемый этим правом.

Суть обвинений

Дудникова задержали в мае 2021 года в Минске. По версии следствия, в период с 19 января по 21 мая россиянин в одном из Telegram-чатов «с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера».

Сообщалось, что Дудников был модератором чата «Отряды самообороны Беларуси». Следствие также утверждает, что гражданин РФ якобы озвучивал ролики для белорусской оппозиции во время массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

Процесс по делу Дудникова начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме. Ранее прокурор попросил приговорить Дудникова к 11 годам лишения свободы.

В изоляторе КГБ Белоруссии, по словам самого арестованного, у него выбивали признательные показания. В июне Дудников передал через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков.

Мать осужденного Юлия Дудникова рассказала ранее, что ее сын всегда был «домашним» ребенком. «У меня никогда не было с ним проблем: не было ни одного привода в милицию, никогда не было, что он полночи мотается где-то. И понимаете весь мой шок, когда такой домашний ребенок вдруг попадает в такую ситуацию? У меня душу рвет от осознания, что сыну уготована такая участь.

Когда Егора задерживали, ему выдали листочек и заставили на камеру рассказать определенный текст. Мы знали о том, что были сняты эти ролики, но когда их опубликуют, нам было неизвестно. Но они сняты под диктовку силовых структур», — сообщила она «Газете.Ru».

При этом россиянин, по словам его матери, содержится в ужасных условиях. Родственников к Дудникову не пускают, с ним может встречаться только адвокат.

Белорусский политолог Артем Шрайбман ранее предположил в эфире «Эха Москвы», что несмотря на гражданство Дудникова, его могут приговорить к длительному тюремному сроку, что и произошло. «Путин и Лукашенко одинаково плохо относятся к протестным активистам, поэтому ожидать сочувствия к россиянину со стороны Москвы не приходится», — констатировал эксперт.