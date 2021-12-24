«Я должен это остановить». Что известно об убийстве в томском тире

Постоянный клиент томского стрелкового центра Никита Паулкин стрелял по мишеням и неожиданно направил ствол в инструктора Сергея Березовского. От полученных ран тот скончался на месте происшествия. После чего посетитель совершил самоубийство. В пятницу он должен был принять участие в соревнованиях по практической стрельбе, проходивших в этом клубе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В томском стрелковом клубе в пятницу обнаружили тела двоих человек. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канал Baza.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, посетитель тира неожиданно выстрелил в инструктора, после чего совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Уточняется, что инцидент произошел в стрелковом центре «Полигон-С», расположенном на проспекте Фрунзе.

«В томском стрелковом центре нашли два тела с огнестрельными ранениями.

Один из посетителей стрелял по мишеням, как вдруг направил ствол в инструктора и застрелил его. Затем он совершил самоубийство», — отмечается в публикации Baza.

По данным Telegram-канала, стрелка зовут Никита Паулкин, ему было 26 лет. Возможные мотивы его действий выясняются.

«Погибший – Сергей Березовский. Сейчас на месте работают врачи и полиция», — уточняется в сообщении. «На месте работают следователи и руководитель группы по Советскому району», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

По словам источника, которые приводит телеканал «РЕН ТВ», инструктор от полученных ранений скончался на месте.

Известно, что стрелявший являлся постоянным клиентом тира. «Сегодня он должен был принять участие в соревнованиях по практической стрельбе, проходивших в клубе. Причина поступка мужчины пока неизвестна», — пишет «Рамблер».

«Подробностей о произошедшем уточнить в следственном комитете пока не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следователи-криминалисты следственного управления регионального СК, а также сотрудники регионального УМВД», — передает портал vtomske.ru.

Перед тем, как застрелить инструктора Никита Паулкин записал видео, которое нашли у него в телефоне. «Я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто», — говорит погибший в этом обращении.

Как сообщает SHOT, следователи подозревают, что у него было серьезное расстройство психики.