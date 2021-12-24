«Чем ближе к Новому Году, тем дороже». Сколько зарабатывают российские Снегурочки

Каждый год 18% россиян подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой, показало исследование сервисов «Авито.Работа» и GigAnt. Россиянки, надевающие костюмы аниматоров, рассказали «Газете.Ru», что в основном занимаются этим ради удовольствия, а сами при этом имеют постоянную работу. Стоимость услуг меняется в зависимости от региона.

Зачем становиться Дедом Морозом

Как говорится в исследовании «Авито.Работа», для многих новогодних аниматоров опыт перевоплощения в сказочных персонажей так и оказался единичным случаем (34%). Для 18% такие представления стали ежегодным способом пополнения бюджета, при этом еще 18% опрошенных заявили, что хотя бы раз в своей жизни подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой

Больше всего такой подработкой занимаются люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 35 лет (28% и 21% соответственно). 14% — представители старшего поколения.

В городах-миллионниках интерес к работе аниматоров чаще проявляют жители Поволжья: Уфы, Казани, Перми. Меньше всего — петербуржцы и нижегородцы.

Основная причина, по которой люди выходят на работу в новогодние праздники — возможность дополнительно заработать и пополнить свой бюджет (48%).

На втором месте оказался эмоциональный аспект — 42% респондентов отметили, что им нравится общаться с детьми и дарить людям радость.

В среднем россияне планируют заработать в роли Деда Мороза и Снегурочки от 6 до 10 тыс. рублей. Чаще всего такие ожидания высказали жители Уфы (9%), Казани (12%) и Перми (12%). Более 20 тыс. рублей хотят получить жители Красноярска (13%), Новосибирска (11%), Екатеринбурга (10%). В Москве на такой заработок рассчитывают 9% опрошенных, в Санкт-Петербурге — только 7%.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса, поучаствовали 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Работа для души

Жительница города Балахна Нижегородской области Елена по образованию хореограф, долгое время она занималась организацией культурно-массовых мероприятий. Сейчас развивается в фитнес-индустрии, а в предпраздничные дни подрабатывает Снегурочкой.

«В основном этим занимаются люди, имеющие прямое отношение к творчеству — ведущие, актеры, работники культуры, активная молодежь. Работа Снегурочкой и различных развлекательных программ это временная работа. Все сценарии и костюмы придумываем и шьем самостоятельно. Так же, необходимо уметь контактировать с различным возрастом детей. Безусловно необходимо хорошее актерское мастерство. Это все приходит с опытом», — подчеркнула она.

О ней и ее коллеге Дед Морозе узнают из соцсетей или от знакомых. При этом в условиях пандемии аниматоры имеют антитела к коронавирусу, подчеркнула собеседница.

Такая подработка, по словам Елены, скорее для души, чем для больших заработков. «В среднем стоимость нашей услуги 600-1200 рублей. Эта деятельность может принести в среднем 10 тыс. рублей», — поделилась девушка.

Похожая история становления Снегурочкой произошла у Елены из Тольятти. Она подтвердила тенденцию, что предновогодними аниматорами в основном становятся люди, которым нравится общаться с детьми.

«Я сама по себе творческий человек, учусь в Самарском Государственном институте культуры по специальности актер драмтеатра и кино. Всегда хотела попробовать себя в образе Снегурочки, мне нравится взаимодействовать с детьми, дарить им радость и некое волшебство. Это здорово, когда дети верят в сказку, да и некоторые взрослые тоже», — рассказала она.

Основная работа у девушки — свой бизнес, также она пробует себя в разных профессиях. «Не люблю останавливаться на чем-то одном, классно развиваться в разных направлениях. Особенно, когда ты можешь совместить приятное и полезное», — отметила Елена.

Костюмы она и ее коллега придумывают сами, под каждого клиента трансформируя свою программу и конкурсы. Основными навыками она считает открытость и общительность, а также подход к детям. Клиентов же ищут самостоятельно, причем некоторые из них становятся постоянными.

«Выкладываем объявления сами, делаем рекламу, ну и естественно — это сарафанное радио. Кто-то кому-то сказал, поделился отзывом и понеслось. Постоянные клиенты возвращаются и приводят друзей. Тем более мы привиты», — подчеркнула она.

Недовольных клиентов за несколько лет работы Елена не встречала, а тем, у кого такие ситуации были, она советует импровизировать.

«Мы проводим качественную обещанную программу, поэтому все хорошо. Если кто-то столкнулся с такой ситуацией, другие организации, я думаю, что следует пересмотреть сам подход Деда Мороза и Снегурочки, потому что даже если вы забыли какой-то момент в программе и что-то пошло не так — можно это обыграть по-другому, как будто так и должно быть», — добавила девушка.

Средняя цена на ее услуги в роли Снегурочки варьируется от 1,5 до 5 тыс. рублей включительно.

«Следовательно, чем ближе к Новому году, тем дороже. Я считаю, это средний ценник, и для нашего города он вполне позволителен. Все практически уже забито, но остались еще места, мы планируем взять еще заказы, насколько это будет возможно», — заключила она.