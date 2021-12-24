20 идей по развитию России: как улучшить инвестиционный климат

Одним из главных событий уходящего 2021 года стала публикация 20 идей по развитию России, разработанных бизнесменом Дмитрием Давыдовым. Эти предложения затрагивают все отрасли экономики и социальной сферы. Важная роль отводится формированию в нашей стране благоприятного инвестиционного климата и созданию безопасных условий для бизнеса. «Газета.Ru» выяснила, какие меры нужны для привлечения иностранных инвесторов.

«20 идей по развитию России» впервые были обнародованы предпринимателем Дмитрием Давыдовым еще в 2016 году, дать им новую жизнь автора побудили события 2020 года. Пандемия нанесла тяжелый удар экономикам всех стран, в том числе и России. Поэтому актуальность мер, предложенных бизнесменом, еще больше возросла.

Идеи по развитию России условно можно разделить на четыре части: предложения для модернизации государственного управления и правовой системы, инициативы в социальной сфере (медицина, образование, развитие спортивной инфраструктуры), идеи для отдельных отраслей (строительство, беспилотный транспорт) и меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны. Бизнесмен обращает внимание на ключевой момент, без которого благоприятного инвестклимата просто не может быть.

Представьте себя на месте любого инвестора, который выбирает страну для инвестиций.

Вы всегда будете руководствоваться тем, насколько эффективно можно защитить свои права и финансовые вложения. Поэтому задача России, по мнению автора «20 идей», заключается в том, чтобы обеспечить иностранным инвесторам то, к чему они привыкли в других развитых странах. «Чтобы все идеи по привлечению инвесторов в Россию заработали эффективно, необходимо предоставить им юридический комфорт и гарантии для осуществления бизнеса в России. Следует позаботиться о более современной уголовно-правовой и судебной системе, а также создать гибкую систему регулирования отношений между инвесторами и их местными партнерами», — считает Дмитрий Давыдов.

Временные меры

Действовать, по мнению предпринимателя, следует незамедлительно, а потому в качестве временной меры предлагается предоставить иностранным инвесторам право выбирать страну для расследования уголовных преступлений, уголовного судопроизводства и отбывания наказания, если такая необходимость возникнет. Разумеется, речь идет о государствах-лидерах, чья судебная система заслужила безусловное доверие со стороны мирового сообщества.

«Сегодня в России наблюдается дисбаланс. В части гражданских правоотношений у иностранных инвесторов существует больший комфорт, чем в отношении уголовного производства. Например, иностранные инвесторы могут использовать на территории России зарубежное право и передавать споры в иностранные арбитражные суды», — отмечает Дмитрий Давыдов. Чтобы обеспечить иностранным инвесторам комплексную защиту в России, предприниматель предлагает трансформировать уголовное законодательство по аналогии с гражданским.

По мнению Дмитрия Давыдова, возможность переноса уголовного расследования и судопроизводства в другие страны должна быть у всех иностранных граждан, которые либо самостоятельно вложили в российскую экономику не менее $100 000 за последние пять лет до момента совершения преступления, либо работают в компаниях, которые инвестировали в Россию не менее $10 миллионов.

Список стран, куда можно передать расследование уголовных преступлений, необходимо разработать на основе тщательного анализа и при необходимости периодически подновлять. Он должен соответствовать таким критериям, как наличие современной и эффективной системы расследования уголовных преступлений, объективного уголовного судопроизводства и применения наказания.

«Список разрешенных стран будет публично доступным документом, с которым, соответственно, каждый существующий либо потенциальный инвестор сможет ознакомиться», — говорит Дмитрий Давыдов. Предприниматель даже предложил мини-кодекс, описывающий основные понятия и правила игры, связанные с возможными правонарушениями со стороны инвесторов.

Что будет, если…

Иностранный инвестор, которому предъявлено обвинение в совершении на территории РФ уголовного преступления, сможет выбрать для ведения расследования любую страну из списка разрешенных. Существует только два условия: во-первых, инвестор должен быть гражданином (или иметь вид на жительство) в этой стране, во-вторых, за данное преступление должна быть предусмотрена уголовная ответственность на уровне не ниже, чем в России.

Если инвестор окажется гражданином страны, находящейся в черном списке FATF или иных стран, имеющих высокий уровень коррупции, дело все-таки будут расследовать в России. Ведь в данном случае риск необъективного разбирательства окажется слишком большим.

На период проведения расследования иностранного инвестора передадут в выбранную им страну из списка разрешенных на условиях своего рода залога. Обвиняемый должен будет открыть депозит в российском банке и разместить на нем определенную сумму, в зависимости от характера преступления.

Депозит будет использован для покрытия разумных затрат потерпевшего и одного дополнительного лица (например, адвоката или близкого родственника потерпевшего) на перелеты, проживание в гостинице и суточные на период расследования. Кроме того, за счет депозита будут происходить возмещения вреда, причиненного пострадавшему (например, оплата лечения). Таким образом, удастся упростить процедуру взыскания с виновного, находящегося за пределами России. А если вина инвестора будет доказана, то за счет депозита пострадавший сможет покрыть расходы на своего адвоката.

«Перевозка самого подозреваемого из России в выбранную им страну будет осуществляться за его счет, без использования средств, находящихся на депозите», — уточняет Дмитрий Давыдов. Кроме того, во время расследования любые активы инвестора на территории России не должны подлежать аресту или являться предметом взыскания. Соответственно, если это акции, то подозреваемый вправе продолжать голосовать ими, получать дивиденды и пользоваться иными правами акционера.

Если зарубежный суд оправдает инвестора, подозреваемого в уголовном преступлении, то он будет освобожден от преследования на территории России. И, соответственно, сможет беспрепятственно осуществлять бизнес в нашей стране, как это было до возбуждения уголовного дела.

Если же вина будет доказана, то отбывать наказание придется в той стране, где вынесено обвинительное решение. При этом имущество в России не будет конфисковано, и далее, после отбытия наказания, иностранный инвестор сможет продолжить свой бизнес в нашей стране.

Самая лучшая защита

В особых случаях специальный режим рассмотрения может вводиться для административных и гражданских правонарушений со стороны иностранных инвесторов. Например, если в рамках административной ответственности возможен арест или штраф, превышающий 5% от стоимости активов компании, то инвестор также будет вправе перенести судебное разбирательство в одну из зарубежных стран из списка разрешенных. «По аналогии с уголовным расследованием, инвестор обязан внести депозит, который будет использоваться на соответствующие цели», — уточняет автор 20 идей.

Предполагается, что инвесторы будут использовать свое право только в исключительных случаях, если у них возникнут сомнения в объективности дела и последствий наказания для бизнеса. Следовательно, во всех остальных ситуациях административные дела должны рассматриваться российскими судами.

Что касается гражданских исков, то и здесь у иностранных инвесторов должно быть право перенести рассмотрение дела за рубеж. Но опять же только в экстренных случаях: например, если сумма одного или нескольких исков, поданных по схожему спору в течение календарного года, превысит 10% от стоимости активов инвестора (но при этом будет не менее $100 000). Таким образом предполагается защитить иностранных инвесторов от целенаправленного и преднамеренного ущемления их интересов и причинения ущерба.

Все эти нововведения носят временный характер и должны применяться лишь до того момента, пока Россия не войдет в тройку лучших стран для ведения бизнеса – соответствующий рейтинг регулярно публикует Всемирный Банк.

«Инвесторы хотят иметь самую лучшую в мире защиту, и таким образом мы сможем им ее предоставить. Мы надеемся, что данная мера поможет привлечь огромные иностранные инвестиции в экономику России, ведь ничто не будет препятствовать бизнесу зарубежных инвесторов в нашей стране», — резюмирует Дмитрий Давыдов.



Автор данной идеи добавляет, что реализация этих мер невозможна без поддержки на законодательном уровне, потому он надеется, что государство обратит внимание на его предложения.

