Мурашко назвал симптомы «омикрона»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России больше чем в два раза выросло число детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Кроме того, увеличилось число случаев повторного заболевания COVID-19. В связи с этим Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса. Министр также назвал симптомы заражения «омикроном» и рассказал, насколько против нового штамма эффективен «Спутник Лайт».

В первую очередь глава Минздрава указал, что среди детей выросло число зараженных «омикроном», которые нуждаются в госпитализации.

«Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются случаи повторных заболеваний новой коронавирусной инфекцией», — сообщил Мурашко во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, всего за время пандемии коровирусом в России заразились более 1,5 млн детей. Сегодня активно болеют чуть больше 40 тысяч несовершеннолетних.

Министр добавил, что на фоне роста заболевших среди детей и повторных заражений «особенности вакцинации <…> должны быть немножко пересмотрены». Министр отметил, что адаптировать процесс вакцинации к изменившейся ситуации призывают специалисты по всему миру.

Мурашко призвал россиян прививаться от коронавируса и особенно внимательно отнестись к вакцинации перед приближающимся Новым годом.

«Хотел бы для наших граждан подчеркнуть, что вакцинация в этот период является действительно архиважной. Тем более, что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает», — подчеркнул он.

Как отметил Мурашко, Минздрав рекомендует тем, кто уже сделал прививку от коронавируса, ревакцинироваться спустя шесть месяцев. Сославшись на проведенные исследования, министр заявил, что ревакцинация может эффективно защитить от «омикрона».

«Вакцинация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в сочетании с ревакцинацией вакциной «Спутник Лайт» позволяет защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе от штамма «омикрон», — резюмировал Мурашко.

Он также назвал симптомы заражения омикрон-штаммом. Среди них наиболее распространены признаки ОРВИ: першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия (мышечные боли), общие симптомы интоксикации. Мурашко предупредил, что подчас симптомы «омикрона» очень похожи на симптомы гриппа.

Министр добавил, что при заражении «омикроном» пневмония развивается не чаще, чем при заражении дельта-штаммом.

Руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов ранее говорил, что «омикрон» в два-три раза быстрее других мутаций вируса опускается в легкие, вызывая пневмонию.

«При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. <…> Сейчас это 3 – 5 дней», - предостерег эксперт.

Вакцинация в России

Полностью в России вакцинировались от коронавируса более 70 млн человек, согласно последним данным оперативного штаба. Первым компонентом привились больше 76 млн.

Премьер России Михаил Мишустин 21 декабря отметил, что популяционный иммунитет в стране достиг 58,8%.

Власти России называли разные оценки того, какой нужен в России уровень коллективного иммунитета, чтобы остановить пандемию. В начале года Мурашко говорил, что достаточно добиться доли в 60% полностью вакцинированных среди взрослого населения. Позже оперштаб решил, что уровень коллективного иммунитета должен составить не менее 80%. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что и этого недостаточно. «Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, говорят, что 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь [на уровне] 90–95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», — пояснила она.

Массовая вакцинация в России длится уже почти год, она началась 18 января 2021-го. Пока прививали только совершеннолетних, так как в России не было препарата, одобренного для детей. В конце ноября Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М». Этой вакциной можно прививать детей от 12 до 17 лет, но только с согласия их родителей или законного представителя. Мурашко пообещал, что вакцинация среди подростков начнется до конца текущего года. «До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», - сказал он 10 декабря.