Минздрав добавил в календарь прививок вакцинацию от COVID-19 среди подростков

Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, в перечень добавили вакцинацию против коронавируса. В первую очередь прививку от COVID-19 рекомендуется сделать в том числе, жителям крупных городов. Ведомство также включило в календарь вакцинации подростков от 12 до 17 лет, но только с разрешения их представителей.

Минздрав утвердил национальный календарь прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцинацию от коронавируса добавили в последний. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, насколько прививка от коронавируса приоритетна для разных групп населения. К приоритету первого уровня, то есть тем, кому наиболее важно вакцинироваться, отнесли следующие группы: пожилых в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, жителей городов с населением от 1 млн человек, людей, которые живут в организациях социального обслуживания. Прививку, в первую очередь, также рекомендуют работникам отдельных профессий. Среди них сотрудники медицинских, социальных и образовательных организаций, МФЦ.

К приоритету второго уровня отнесли взрослых, трудящихся в определенных сферах. Это сотрудники правоохранительных органов, работники транспорта и энергетики, сотрудники в пунктах пропуска на границе, волонтеры, военные, работники сферы услуг и вахтовики.

К третьему уровню приоритета отнесли подростков 12-17 лет. «Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя», — пояснил Минздрав.

Ранее ведомство сообщало, что для прививки дети старше 15 лет также должны будут предоставить свое письменное согласие.

Помимо подростков к этому приоритету определили госслужащих и муниципальных работников, студентов старше 18 и призывников.

Как указано в документе Минздрава, для вакцинации и ревакцинации населения России нужно использовать вакцины, которые содержат «актуальные для России антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора».

Кроме того, в новой версии календаря Минздрав закрепил ранее принятую норму о том, что человека можно прививать разными вакцинами в один день. При этом их нужно вводить разными шприцами в разные участки тела. Исключение составляет вакцина от туберкулеза, ее нельзя прививать в один день с другими.

Вакцинация подростков от коронавируса в России

Вакцину от коронавируса для подростков разработал центр им. Н. Ф. Гамалеи. Тот же, что ранее создал вакцину для взрослых «Спутник V». Аналог препарата для несовершеннолетних назвали «Спутник М». Директор центра Александр Гинцбург пояснял, что буква «М» в названии вакцин обычно значит «маленькие». Он также говорил, что вакцина для подростков – это «Спутник V», разведенный физраствором в пять раз.

«Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз», — отметил Гинцбург.

Вакцину для подростков успешно испытали на добровольцах летом на базе двух детских больниц в Москве. Со слов Гинцбурга, единственный побочный эффект, который выявили, это повышенная температура. При этом антитела в организме несовершеннолетних, как показало исследование, образуются даже лучше, чем у взрослых. Гинцбург объяснил это тем, что детская иммунная система лучше реагирует на чужеродные антигены.

Среди противопоказаний для вакцинации подростков «Спутником М» были указаны аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни. Также прививки могут представлять опасность для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 10 декабря сообщил, что массовая вакцинация подростков начнется в России до конца текущего года.