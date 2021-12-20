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Общество

«Заражает даже привитых». ВОЗ назвала опасные свойства «омикрона»

ВОЗ подтвердила повышенную заразность «омикрона», но назвала 2022-й годом окончания пандемии

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что предположения о повышенной заразности «омикрон»-штамма коронавируса подтвердились. Он предупредил, что от заражения в этом случае может не защитить даже приобретенный ранее иммунитет. В ВОЗ также сообщили, что от COVID-19 в этом году умерло больше людей, чем от малярии, туберкулеза и ВИЧ вместе взятых.

Гебрейесус заявил, что у ВОЗ есть «убедительные доказательства» того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта» – штамм коронавируса, который и так отличался повышенной заразностью.

«И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться [коронавирусом]», — предостерег директор во время брифинга.

Глава ВОЗ также уточнил, что с начала 2021 года по всему миру от коронавируса умерли более 3,3 млн человек. Таким образом, COVID-19 в этом году унес больше жизней, чем в прошлом году ВИЧ, малярия и туберкулез вместе взятые. Еженедельно от коронавируса умирают около 50 тысяч человек, отметил Гебрейесус. По словам гендиректора, эти данные не учитывают «смерти, о которых не поступают сообщения», а также «миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения» из-за пандемии.

Глава организации уверен, что в предстоящие новогодние праздники число новых заболевших и смертей среди заразившихся вырастет. Гебрейесус предупредил, что это может перегрузить системы здравоохранения. Глава ВОЗ призвал «принять трудные решения по защите себя и других» от болезни. Он попросил при необходимости перенести или отменить праздничные мероприятия.

В то же время Гебрейесус заявил, что 2022-й может стать годом окончания пандемии. «2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», — заявил он.

Согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились больше 274 млн человек. Умерли более 5 млн из них.

Омикрон-штамм коронавируса, который вызывает новые опасения, британские ученые выявили в ЮАР в конце ноября. Специалисты заявили, что он содержит 32 мутации, что может повысить его заразность и устойчивость к вакцинам. ВОЗ подтверждала, что у «омикрона» зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций, ряд которых «вызывает обеспокоенность».

В декабре ВОЗ признала, что «измененный антигенный профиль белка штамма» способен снизить эффективность существующих вакцин против коронавируса. В то же время организация отметила, что предварительные данные указывают на меньшую опасность «омикрона» по сравнению с «дельтой». Большинство зараженных переносили новый тип вируса легко или бессимптомно.

Однако ВОЗ призывала пока не делать окончательных выводов. В организации отметили, что не везде в мире ученые могут детально изучить случаи заболевания COVID-19, а это значит, что нельзя быстро проанализировать влияние нового варианта вируса.

В российском центре им. Н. Ф. Гамалеи просили не делать преждевременных выводов. «Безответственно заявлять, что это «легкий» штамм», — указал замдиректора центра Денис Логунов.

Он подтвердил, что люди, у которых есть иммунитет против коронавируса, могут заразиться «омикроном». Однако, пояснял директор, «иммунные люди» перенесут заболевание в легкой форме. Логунов указал, что омикрон-штамм может быть опасным для пожилых либо тех, кто не еще переболел коронавирусом и не привился от инфекции.

О том, что «омикрон» может помочь завершить пандемию, до ВОЗ уже говорили российские специалисты. Вирусолог, профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснял, что больше количество мутаций «омикрона» может сделать его ген нестабильным.

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. <...> Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном»», — заключил эксперт.

«Омикрон» в России

Впервые выявленный в Африке, «омикрон» быстро распространился по миру. К 18 декабря его обнаружили в 89 странах. ВОЗ сообщала, что число новых случаев заболевания «омикрон»-штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.

В России зараженных новым штаммом впервые зарегистрировали в начале декабря. «Омикрон» завезли в страну россияне, прилетевшие из ЮАР. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 16 декабря, что всего омикрон-штамм пока выявили у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 17 декабря сообщил, что пока тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом в стране не зафиксировано.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 декабря отметила, что последовательного распространения «омикрона» в России не зафиксировано. Она пояснила, что этому способствует то, что всех зараженных новым штаммом сразу изолируют. «Конечно, последовательное распространение «Омикрона» у нас вполне реально, хотя бы по той причине, что распространение его в мире очень широкое. Мы делаем все возможное, чтобы остановить этот процесс, но исключить такую вероятность, увы, ни одна страна в мире сейчас не может», — указала Попова.

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