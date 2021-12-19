ВОЗ: организация все еще не получила полных данных о российской вакцине

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала RT, что организация до сих пор проверяет техническое досье на российскую вакцину от коронавируса «Cпутник V». Препарат пока не одобрили ни ВОЗ, ни ЕС, при этом в ВОЗ этот процесс тянется уже больше года. Сама организация объясняла, что есть вопросы к одной из российских фабрик, где производят вакцину, и что Россия не предоставила всю нужную информацию.

Маргарет Харрис заявила, что ВОЗ ожидает больше данных из России по поводу вакцины.

«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», — сказала она.

Представитель ВОЗ попросила отказаться от представления, будто организация одобряет только западные вакцины, то есть британские, европейские или американские. Она отметила, что ВОЗ также уже лицензировала вакцины из Китая и Индии.

На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала семь вакцин от COVID-19 — американские Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen, британско-шведскую AstraZeneca, китайские Sinopharm, CoronaVac и индийскую Covaxin. Еще пять, в том числе «Спутник V», проходят сертификацию.

«Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс [одобрения] занимает длительное время», — пояснила Харрис.

Что говорила ВОЗ по поводу одобрения «Спутника V»

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года. Она стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В конце октября того же года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, представляет вакцину за рубежом), подал в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию препарата. В мае этого года ВОЗ заявила, что все еще не получила полное досье на вакцину. Организация пообещала, что как только оно появится, эксперты проверят безопасность вакцины. Для этого они должны оценить, как проходили клинические испытания, и проверить производство. С последним возникли проблемы.

В июне ВОЗ сообщила, что проверила четыре российских предприятия, где производят вакцину, и к работе одного из них, в Уфе, есть замечания. На заводе выявили проблемы с обеспечением стерильности, а также с отслеживаемостью и идентификацией партий вакцины.

В сентябре из-за результатов инспекции ВОЗ приостановила процедуру одобрения «Спутника V». В конце октября процесс возобновили.

Организация пообещала, что процесс одобрения препарата находится в завершающей стадии. Однако инспекторам придется снова посетить Россию, чтобы все проверить и оформить необходимые документы. ВОЗ сообщила, что они приедут в страну не раньше января следующего года.

Что говорит Россия

Минздрав и Росздравнадзор в ответ на проверку ВОЗ заверили, что многоуровневый контроль исключает попадание некачественных препаратов к потребителю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что завод исправил найденные недочеты.

В начале декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает признание «Спутника V» из-за бюрократических проволочек.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются незначительные препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — сказал он.

По мнению Дмитриева, реальных причин для задержки с одобрением препарата нет, так как его эффективность и безопасность подтверждены клиническими исследованиями и опытом применения.

Позже в декабре Песков признал, что Россия до сих пор не предоставила ВОЗ всю необходимую информацию для сертификации вакцины.

«У нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться», — пояснил он.

Глава центра им. Н. Ф. Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург говорил, что на Западе не хотят признавать российские вакцины, потому что конкурентам не выгодно их появление на международном рынке.

«Оборот этого <...> лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других <...> на планете Земля по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются», — отметил он.

Где уже признали «Спутник V»

По сообщению на сайте российской вакцины, ее уже одобрили в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. Однако без одобрения ВОЗ и европейского регулятора те, кто привился российским препаратом, в ЕС официально считаются непривитыми. Они не могут получить европейский сертификат о вакцинации, а значит не могут и свободно путешествовать в любую страну или избегать ряда ограничений, введенных в Европе против распространения коронавируса.

В ноябре Италия и Австрия пошли на некоторые уступки. Они разрешили получать сертификат о вакцинации тем, кто привился «Спутником V» и после этого получил одну инъекцию препарата Biontech/Pfizer или Moderna.

Кроме того, ряд стран Евросоюза, не дожидаясь решения общего регулятора, решил признавать сертификаты тех, кто вакцинировался «Спутником V». С отечественным сертификатом о вакцинации россияне могут отправиться в такие страны, как Венгрия, Хорватия, Болгария, Греция, Словения, Кипр, а также на португальский остров Мадейра.

Вице-премьер Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что россияне, привившиеся за рубежом иностранными вакцинами, смогут получить в России сертификат о вакцинации. «Они смогут, приехав или находясь в России, сдать анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — пояснила Голикова.

Она добавила, что Россия также ведет переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если они увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими.



Песков отдельно уточнил, что это не значит, что Россия торопится признать иностранные вакцины. «Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается», — сказал он.