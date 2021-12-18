В Челябинской области солдат-срочник после ссоры с девушкой зашил себе рот

На Урале новобранец одной из войсковых частей зашил себе рот с помощью швейной иглы и трикотажной нити. По официальной версии, причиной послужил конфликт военнослужащего с девушкой на почве ревности. Сама девушка предположила, что у ее молодого человека «поехала «крыша». Мать пострадавшего не верит в то, что ее сына могла довести до такого поступка ссора с возлюбленной, и опасается дедовщины. Однако сам пострадавший утверждает, что, действительно, таким способом пытался себя «наказать», когда наговорил грубостей своей девушке.

В войсковой части №89647 Чебаркульского гарнизона (239-й танковый полк 90-й танковой дивизии, г. Чебаркуль) один из рядовых нового пополнения зашил себе рот с помощью нитки и иголки. Судя по информации из служебного документа, который был опубликован в сети, инцидент произошел вечером 15 декабря.

В докладе сказано, что перед тем, как причинить себе вред, солдат по имени Иван Шурмелев получил мобильный телефон для общения с родственниками. Он позвонил матери, после чего созвонился с девушкой, с которой у него, по официальной версии, произошел конфликт «на почве ревности». Девушка якобы упрекнула Шурмелева за то, что тот восемь месяцев назад делал комплименты подругам. Срочник отреагировал грубо, что впоследствии и стало причиной того, почему он решил себя наказать.

Закрывшись в кабинке туалета, он зашил себе ротовую полость.

Спустя примерно пять минут Шурмелева заметил дежурный офицер. Солдат не отвечал на вопросы старшего лейтенанта, издавая непонятные звуки, и тот снял с него маску, обнаружив причину того, почему рядовой молчал. В дальнейшем Шурмелева сопроводили в медицинскую роту, где ему оказали помощь и извлекли нитки из ротовой полости. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Им занимается психолог.

Среди основных причин инцидента в служебной записке отмечаются «личная недисциплинированность солдата» и «низкий контроль со стороны командного состава роты за подчиненными».

О Шурмелеве известно следующее: он 2002 года и родом из Челябинска, получил среднее полное образование и поступил в Тюменское духовное училище, окончив его в 2020-м. 19 ноября 2021-го был призван в армию из Североуральска.

Мать солдата не согласна с версией войсковой части о том, что ее сын зашил себе рот из-за ссоры.

По ее словам, из разговора с девушкой Ивана она выяснила, что примерно месяц назад он попал в госпиталь с переломом пальца и травмой головы. Женщина опасается дедовщины и добавила, что после этого инцидента сын стал «сухо» с ней общаться, что показалось ей странным, но причины этого он ей не называл.

«Мне он сказал, что у него ОРЗ, а ей (девушке) отправлял фотографии, где у него лицо порезанное, что его кто-то ночью <...> Было видно, что он что-то скрывает», – рассказала мама рядового изданию «Подъем».

16 декабря женщина узнала о случившемся от сына. Тот в беседе заявил, что «что-то он лишнее наговорил и поэтому вот такое сделал». Причем речь не шла о конфликте с девушкой, подчеркнула она. Отношения Ивана с ней она описала положительно, а также отрицательно ответила на вопрос о том, были ли у ее сына нервные срывы или совершал ли он подобные поступки раньше.

В комментарии Telegram-каналу Mash девушка Шурмелева выразила недоумение произошедшим и настаивает, что не понимает, почему он так поступил.

«У него просто, я не знаю, «крыша» поехала, видимо», – заявила она.

«КП» узнала от этой же девушки, что та обнаружила переписки своего молодого человека, в которых он делал комплименты подругам, когда смотрела его старые диалоги в социальных сетях. На тот момент они уже состояли в отношениях. В конце разговора, как она предполагает, Иван неправильно ее понял.

«Я не против, чтобы он делал комплименты девочкам, с которыми я знакома, но их я не знаю. Я спокойно сказала, что мне обидно очень. Он потом начал написывать и извиняться. Я сказала, что не хочу пока разговаривать. Он подумал, что это конец отношений», – рассказала она, добавив, что в армии Ивану не нравилось.

Сейчас молодые люди помирились, пишет Telegram-канал SHOT, публикуя переписку, предположительно, Ивана и его девушки. В сообщениях новобранец признается любимой, что «думал, что потерял тебя из-за своего поганого рта», а зашить рот решил как напоминание, что «я должен фильтровать [свои слова] конкретно».

«Зачем? Наказать себя, что ли. Я знаю, что не надо было делать этого. Но я просто никогда в таком состоянии не был. Иначе я бы просто убился», — объяснил Шурмелев.

Издание также поговорило с матерью девушки Шурмелева Еленой Лысенко. Та охарактеризовала возлюбленного своей дочери как спокойного, веселого и оптимистичного человека. Женщина не верит, что ее дочь могла довести молодого человека до такого поступка, потому что та «не скандалистка и не истеричка».

В войсковой части, где случилось происшествие, проводится служебное расследование. Командование части поставлено в известность.