Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай

За двое суток двое солдат из воинской части №93401 Свердловской области погибли при странных обстоятельствах. Юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о вероятных причинах трагедии, а также о том, какое наказание может грозить виновным в гибели двух солдат. Своими историями поделились также знакомые и родственники одного из погибших срочников.

Во время учений из воинской части №93401 27 сентября пропал 20-летний солдат-срочник Иван Катлинских. Спустя сутки, 28 сентября, его тело нашли неподалеку от одной из опор линий электропередач. Согласно официальной версии, его убило разрядом тока.

29 сентября в той же военной части закрытого поселка «Свободный» обнаружили тело 19-летнего срочника Михаила. По данным оборонного ведомства, перед заступлением в наряд он покончил жизнь самоубийством.

Однокурсники и близкие – о погибшем Иване Катлинских

Младшая сестра 20-летнего солдата сообщила, что узнала о трагедии вечером 28 сентября, когда вернулась домой с учебы.

«Это был не побег. Он ни разу не был в тайге. В наших рощах один раз только, и то в них даже я не потеряюсь. Он отошел, как известно... Пошел назад и свернул не туда. И так получилось, что он пришел к вышке. Не знаю, что у него было на уме... Но он полез оглянуться, и его ударило током. Он шел, при этом горя и снимая с себя одежду — через 150 метров он умер. Он-то умный был, зачем полез на эту вышку?» — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она уточнила, что такую версию военные изложили маме Ивана Катлинских и его отчиму, заместителю главы Бердюжского района.

В том, что солдат самостоятельно решил залезть на вышку ЛЭП, сомневаются однокурсники и преподаватель Голышмановского агропедколледжа Тюменской области. Туда Иван Катлинских пошел учиться по окончании девяти классов школы в селе Бердюжье в 2017 году. После окончания колледжа он поступил на службу в армию.

«Заблудиться в лесу мог каждый, в том числе и Иван. А насчет вышки ЛЭП... Думаю, что нет, ведь он парень не глупый. Вообще с ним можно было побеседовать как на серьезные темы, например об автомобилях, так и посмеяться», – сообщил «Газете.Ru» сосед погибшего по общежитию в колледже Дмитрий Дерябин.

Как отметил мастер производственного обучения агропедколледжа, за время учебы Катлинских показал себя доброжелательным, уравновешенным юношей.

«Честно говоря, все преподаватели в шоке от данной ситуации, естественно, никто и подумать не мог о таком исходе. Произошедшее не укладывается в голове, и в это не верится. Вся представленная информация в СМИ и соцсетях воспринимается странно.

Я не понимаю, с какой целью якобы полез Иван на ЛЭП. Это нелогично. Заблудился он или нет, сложно сказать. Порой люди реально в трех соснах теряются, но парень из сельской местности и должен знать, что любая ЛЭП ведет в населенный пункт.

Возникает вполне естественный вопрос, как он там оказался, что он там делал. И главный вопрос: по какой причине побежал?» — заявил «Газете.Ru» один из преподавателей колледжа.

«Солдаты просто не видели другого выхода»

Юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин также не верит в несчастный случай.

«Очевидно, Ивана там просто довели, и он не видел другого выхода, как наложить на себя руки или попытаться сбежать. Военнослужащим надо сбегать из таких воинских частей. Брать с собой мобильные, связываться с родителями, с нами и просить помощи. Согласно статье 337 УК РФ, солдат срочной службы имеет право самовольно покинуть воинскую часть на время, не превышающее двое суток. И в течение этого времени заявлять о себе по месту прописки или в любом органе, где может рассказать о случившемся», – сказал он «Газете.Ru».

Латынин напомнил, что «Свободный», где располагается часть №93401 — закрытый город, где размещена ракетная дивизия. «В таких местах всегда все запуганы и подчиняются военному руководству. В первом случае, как и втором, военнослужащий или покончил с собой, или пытался сбежать, так как согласно законодательству, он имеет на это право», — отметил юрист.

Еще одна версия правозащитника – Катлинских мог не просто попытаться сбежать, а найти место, где хорошо работает сотовая связь, так как вблизи расположения частей ракетно-зенитных войск всегда есть «глушилки», и даже когда солдатам выдают телефоны, они не всегда могут дозвониться близким, а также боятся, что в расположении кто-то услышит разговор.

«Психологическая обстановка в части может быть такой, что солдаты просто не видели другого выхода. В части должны быть психологи, работающие с личным составом и выявляющие подобных ребят, они обязаны были им помочь. Если в коллективе нет морального здоровья, то как ребята могут спокойно нести службу с оружием», — добавил юрист.

По словам Латынина, расследование этих случаев будет длиться долго — не менее трех месяцев. Обязательно будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. После двух трагических случаев в часть направили специальную комиссию из Минобороны.

«Если выяснится, что хотя бы одного из ребят довели до самоубийства, то, согласно первой части статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», виновным может грозить от двух до шести лет лишения свободы, а по второй части — до 10 лет», — резюмировал Латынин.

Он призвал родственников погибших обратиться за юридической помощью в Комитет солдатских матерей.

«Только по электронной почте каждый день к нам поступает не менее 10 обращений от матерей и отцов солдат и 100-120 звонков по телефону. И огромное количество сообщений в мессенджерах. Только до логического завершения доходят лишь 1% обратившихся. Со времен Советского Союза люди боятся обращаться и в правоохранительные органы военной юрисдикции, и в общественные организации. Матери боятся, что за время, пока мы будем им помогать, их сыновьям там совсем жизни не дадут. В случаях с дедовщиной их так и просят: «мам, только никому не говори, иначе мне здесь будет еще хуже», — заключил Латынин.