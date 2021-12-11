В Москве задержали кемеровчан, избивших заступившегося за молодую пару мужчину

До семи лет лишения свободы грозит троим жителям Кемеровской области, задержанным после драки в одном из московских подземных переходов. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СКР. Сами нападавшие утверждают, что драку спровоцировал потерпевший. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Устроивших драку в одном из подземных переходов столицы задержали благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом в субботу, 11 декабря, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по г. Москва.

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе сотрудниками полиции установлены все участники конфликта», — отмечается в публикации на сайте ведомства.

Кто избил

Полицейские задержали троих россиян, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

«По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Также полиция разместила видео беседы с задержанными. Первый из них отказался отвечать на какие-либо вопросы «в своих личных интересах». «Не желаю обсуждать, за что сюда попал», — сказал он.

Второй признал, что его задержали за драку. По его утверждению, конфликт был «словесно спровоцирован», якобы пострадавший мужчина его «посылал».

«На видео все видно абсолютно», — добавил он.

Третий участник конфликта на опубликованной видеозаписи не скрывает свое лицо и не отводит глаза от камеры, как это сделали другие задержанные, но при этом в кадре он просто молчит.

В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что уголовное дело изъяли из производства органов внутренних дел и передали для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СКР. Оно находится на контроле надзорного ведомства, пишет ТАСС.

Кого избили

В СК ранее сообщили, что трое парней избили в подземном переходе мужчину, который заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы. Потерпевший оказался военным. Инцидент произошел вечером 5 декабря.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, нападавшие наносили мужчине удары ногами по голове и избивали его, когда тот был в лежачем положении. Затем они напали еще на одного человека, который пытался разнять драку.

После этого оттащить одного из нападавших попытался мужчина в куртке с надписью «Охрана». Все закончилось тем, что пострадавший с разбитым в кровь лицом с трудом поднялся на ноги и ушел в противоположную от нападавших сторону.

Задержанным могут предъявить обвинение по части 2 статьи о хулиганстве, в которой речь идет о преступлении, совершенном группой лиц. Такие действия наказываются штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

О нарастающем уровне агрессии в российском обществе свидетельствуют данные недавних социологических исследований. И подобные эпизоды, к сожалению, подтверждают наметившуюся тенденцию.

«Агрессия вырастает тогда, когда мы имеем не долгую, а узкую временную перспективу. Следующий источник роста агрессии — это неопределенность завтрашнего и сегодняшнего дня. Агрессия всегда живет в браке со страхом. Ключевая ситуация современности — это три вида вызовов: вызовы сложности, вызовы неопределенности и вызовы разнообразия. А что такое агрессия? Это погашение разнообразия», — отметил академик Российской академии образования, член Совета по правам человека Александр Асмолов.

«В принципе, всегда чувствуешь, что большинство людей находятся в состоянии напряжения, агрессивности. Мы регулярно задаем такой вопрос: какие чувства окрепли среди людей вокруг вас? Если сложить такие чувства, как растерянность, обида, агрессивность и озлобленность, то в сумме они перевесят позитивные чувства. Конечно, сам человек не будет говорить про себя, что он озлобился, — скорее, это перенос на других. Когда мы спрашиваем:

«Что вас больше всего беспокоит в других?», на первое место вылезает агрессивность, озлобленность, невнимательность и т.д. А когда мы спрашиваем: «Насколько вы доверяете людям?», подавляющее большинство опрошенных говорят, что людям они не доверяют. То есть это сложная картина: ощущение очень агрессивного, враждебного окружения человека, недоверчивости по отношению к нему. Оно основывается, как мне кажется, на какой-то базовой слабости личности нашего человека», — прокомментировала социолог Наталья Зоркая.