Володин заверил, что решения по QR-кодам примут с учетом ответов на вопросы россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал заседания пяти фракций Госдумы, которые пройдут 13 декабря с участием членов правительства. По его словам, политики дадут ответы на вопросы граждан по законопроектам о необходимости QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на железнодорожном и авиатранспорте.

Ответы на вопросы, которые задает общественность, во многом повлияют на решение по законопроектам о QR-кодах. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», – написал он и пообещал проинформировать о результатах.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что было бы правильным обсуждать планы по введению QR-кодов в контексте позиции, которую ранее озвучил глава России Владимир Путин. «Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок – любое навязанное решение можно обойти», – добавил депутат.

Недавно Володин посещал в Саратов (именно от этого региона он избран депутатом Госдумы). К парламентарию подошла жительница города, высказав ему свое мнение о предлагаемых политиками законопроектах о QR-кодах.

По ее словам, не должно быть в стране «лояльной сегрегации» граждан. Она считает, что нельзя создать закон, который будет «дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать».

Володин сказал, что услышал ее мнение. «Ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится. Мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Озвучу и попробую получить ответы, на вопросы, которые здесь прозвучали», – пообещал спикер Госдумы (видео опубликовано в его Telegram-канале).

Встреча депутатов по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте пройдет 13 декабря при участии вице-премьера России Татьяны Голиковой, главы российского Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Минспорта Виталия Савельева и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Во вторник планируется провести совместное заседание профильных комитетов нижней палаты Федерального собрания. И уже в четверг, возможно, состоится первое чтение законопроектов.

Правительство внесло два законопроекта на рассмотрение Госдумы месяц назад – 12 ноября. Проекты законов могут стать еще одной мерой борьбы против коронавирусной инфекции.

Согласно первому документу, россияне смогут посетить места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, общепит только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, медотвода или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Вторая инициатива предполагает наличие тех же подтверждающих документов для внутренних и международных поездок на железнодорожном и авиатранспорте, пишет РИА «Новости».

ТАСС уточняет, что эти нормы планируется ввести до 1 июня следующего года. При этом ПЦР-тест можно будет предъявить только до 1 февраля. После этой даты отрицательный тест на коронавирус смогут предъявить при необходимости только россияне с медотводом.

Что сказал Путин о QR-кодах

9 декабря состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором присутствовал и российский президент Владимир Путин.

«Ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – подчеркнул глава государства.

Он выразил мнение, что законопроект носит рамочный характер, поэтому перед принятием законопроектов необходима тщательная проработка регионами.

«Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдем решения, гарантирующие права всех граждан», – сказал он, обращаясь к СПЧ и пообещав, что «никаких опрометчивых решений постараемся не допустить».

В комментарии «Газете.Ru», политолог Константин Калачев выразил мнение, что после обнародования президентской позиции законопроекты будут приняты в более смягченном варианте.

«Путин исходит из известного принципа «не навреди» и понятного нежелания спровоцировать массовое недовольство. Так что законопроект, видимо, будет принят в значительно более мягком варианте», – пояснил специалист.