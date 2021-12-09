У владельца детских лагерей под Ростовом прошли обыски

Бывший депутат Неклиновского райсобрания Ростовской области Виталий Латышев проверяется на причастность к хищению средств, выделенных из бюджета региона на отдых детей. Как следует из видеозаписи совещания с участием Латышева, руководство лагерей экономило на питании. Обыск прошел в роскошном доме Латышева в Таганроге. Директор одного из пансионатов в разговоре с «Газетой.Ru» назвала сообщения о хищениях «бредом».

Правоохранительные органы проверяют причастность экс-депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищению порядка 300 млн рублей из бюджета региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ростовских силовых структурах.

Оперативники ФСБ провели обыски в детских лагерях отдыха, возглавляемых Латышевым — «Солнечная Поляна», пансионатах «Орленок» и «Дмитриадовский», а также «Дружбе», «Котлостроителе» и «Красном десанте».

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Латышев, по данным правоохранителей, мог украсть 30% от 1 млрд рублей, выделенных из бюджета Ростовской области с 2015 года его лагерям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Средства выделялись на оздоровление детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Источник в силовых структурах сообщил изданию 161.RU, что у Латышева есть связи, которые «помогали ему уклоняться от уголовной ответственности» — родственники в судебной системе, прокуратуре и друзья в городской думе Таганрога.

В 2015–2018 годах, по словам источника, полиция передавала следственному органу материалы проверок в отношении Латышева – были основания подозревать его в нарушении трудового законодательства и причинении ущерба ресурсоснабжающим компаниям. Однако уголовных дел возбуждено не было.

Директор детского пансионата «Красный десант» Анжела Анцупова в беседе с «Газетой.Ru» назвала информацию о хищениях «неправдой и бредом».

«Мне нечего вам ответить, потому что все, что пишут — это настолько бред. Потому что это неправда. Из любого текста можно вырвать слова и написать, и свалить все в одну кучу», — сказала она.

Одновременно с обысками в детских лагерях Латышева в местных и федеральных СМИ появились фотографии интерьеров особняка экс-депутата. Там провели обыски сотрудники ФСБ.

На снимках видны золотисто-красные обои в духе Людовика XVI, гипсовые статуи девушек, роскошные кресла с головами львов на подлокотниках, бассейн и хрустальные люстры. Из пансионатов изъята документация. Пока неясно, выявили ли обыски что-либо, доказывающее вину Латышева.

Telegram-канал Baza опубликовал также видеозапись, предположительно снятую в одном из латышевских детских лагерей. На ней мужчина и двое женщин обсуждают меню.

«Наталья сказала котлеты все время давать, а Оля ей говорит: «Мы же тогда будем все дороже, как нам быть?» — спрашивает одна из участниц совещания. В ответ мужчина говорит:

«Нет, она говорит в меню писать надо постоянно котлеты, это не значит, что нужно давать».

«Ведь можно просчитать меню вот в тот день, когда едут с инстанции, чтобы по нормам крупы, мясо, все», — добавляет женщина. После подсчетов на калькуляторе Латышев — его личность «подтвердил источник 161.RU» — резюмирует, что пять-десять рублей из стоимости одного обеда в пересчете на тысячи детей экономит миллионы рублей.

Сотрудница лагеря предлагает начальнику «возможно, пирожком заменить, чтобы дети сыты были», но он возражает – это пять рублей как минимум. На этом видеозапись обрывается.

Виталию Латышеву 61 год, он живет в поселке Красный Десант Ростовской области, руководит 12 организациями, является членом «Единой России» — по данным издания «Городской Репортер». Также сообщается, что сейчас Латышев является депутатом Поляковского сельского поселения, центром которого является поселок Красный Десант.

В 2016 году в интервью «Коммерсанту» Латышев сообщал, что в его пансионате «Красный десант» будут жить беженцы из Донбасса, покинувшие регион из-за боевых действий. Его лагерь был «самым многочисленным пунктом временного размещения».