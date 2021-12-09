В Сети появилась новая песня Моргенштерна об отъезде из России

Один из фан-аккаунтов Моргенштерна выложил на YouTube новую песню рэпера «Домой», в которой он поет об отъезде из России и отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками. Музыкант, находящийся сейчас в Дубае. также рассказал о жизни за границей и намекнул, что может вернуться на родину. Концертный директор исполнителя в свою очередь заявил, что Моргенштерн приедет в Россию в четверг, но позже объяснил, что просто пошутил.

В новом треке рэпер шутит, что покинул Россию с приходом зимы.

«Уехал из России, ведь там стало холодно», — говорится в песне.

Говоря о жизни в ОАЭ, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с женой Диларой, рэпер рассказал, что ни в чем здесь не нуждается. «Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес», — отметил рэпер.

Он также сыронизировал по поводу шума, который вызвал в СМИ его отъезд за границу. «Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксиморона (я нечаянно, старый, сорри)», — спел музыкант.

Моргенштерн не обошел стороной и слухи о том, что в Москве закрыли его ресторан Kaif Provenancе. «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness (игра слов, happiness значит в переводе счастье, но так же называется предпоследний студийный альбом Моргенштерна). <…> ******* [закрыли] рестик, но я не умру от голода», — поется в треке.

Рэпер также ответил на обвинение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Исполнитель уехал из России после того, как Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

«Я в соцсетях торгую лишь своим ****** [лицом]», — парировал Моргенштерн.

Начинается и заканчивается новая песня обещаниями рэпера вернуться в Россию. Он поет, что пока не понимает, что с ним происходит, но «когда-то» прилетит обратно.

Как Моргенштерн покидал Россию

Бастрыкин публично обвинил рэпера в торговле наркотиками 23 ноября. На следующий день СМИ сообщили, что рэпера видели вместе с женой и охранником во время посадки на поезд Москва — Минск в Смоленске. При этом у Моргенштерна не было запланировано концертов в Минске на ближайшее время. Концертный директор исполнителя Владимир Шавгулидзе пояснил, что рэпер приехал в Белоруссию на частное мероприятие. Источник URA.RU предположил, что после выступления в Белоруссии Моргенштерн отправится в одну из европейских стран и не вернется в Россию.

РЕН ТВ 25 ноября выяснил, что рэпер с супругой находятся в Дубае, где живут в отеле на острове.

В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что столичный ресторан Моргенштерна временно закрыли после внеплановой проверки из-за нелегальной торговли алкоголем. Партнер рэпера по бизнесу Эдуард Попов, комментируя эту новость, пояснил, что ресторан продолжает работать, но не продает крепкий алкоголь. Проверка действительно была, и все крепкое спиртное забрали на экспертизу.

Источник Znak.com 29 ноября сообщил, что администрация президента России обсуждает с Моргенштерном условия, на которых рэпер может вернуться в Москву. По его словам, исполнителю предложили два варианта. Либо он продолжит заниматься бизнесом и музыкой в России, но будет сотрудничать с властью в преддверии президентских выборов 2024 года, либо СК может принять меры против музыканта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию и назвал новость «уткой».

Концертный директор Моргенштерна 9 декабря сообщил «РИА Новости», что новый трек рэпера «Домой» подтверждает, что он вернется в Россию. «Наверное, в четверг», — уточнил он.

Однако позже директор объяснил свои слова шуткой. «Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — указал Шавгулидзе.

Какие обвинения выдвигали против Моргенштерна

Моргенштерн за последний год неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В июне артиста оштрафовали на 100 тысяч руб. по статье о пропаганде запрещенных веществ из-за песен «Розовое вино — 2» и Family.

Сейчас специалисты проверяют клип рэпера на его песню «Новая волна», которая, по мнению московской прокуратуры, оскорбляет чувства верующих. Кроме того, СК изучает клип на трек Pablo, поскольку следствию пожаловались, что эта песня склоняет подростков к употреблению наркотиков. СК также решил проверить YouTube и TikTok каналы исполнителя и соцсети его команды: продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова. Проверка СК, как сообщал «Коммерсантъ», выявила, что творчество рэпера «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, пропаганду наркотиков», а целевая аудитория его соцсетей «состоит в большей части из подростков».