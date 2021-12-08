В Британии назвали необычный симптом «омикрон»-штамма у детей

Коронавирусом стали чаще болеть дети и молодые люди до 40 лет. Врачи склоняются к тому, что это связано с появлением нового штамма «омикрон». При этом наиболее часто заразившиеся им переносят заболевание в легкой форме, напоминающей простуду, а у 15% детей может возникать необычная сыпь, выяснили британские врачи.

Симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» значительно отличаются от более ранних вариантов COVID-19. Кроме этого, заражению штаммом, пришедшим из Африки, чаще обычного подвержены дети.

Как предупредил британский врач общей практики Дэвид Ллойд, около 15% детей с диагностированным «омикроном» жалуются на необычную сыпь. По его словами, этот симптом на ранних стадиях заболевания так же, как и головная боль, усталость и потеря аппетита, важен для диагностики.

«Будем надеяться, что «омикрон» не так опасен, как «дельта», и надеемся, что мы сможем победить. Но настало время для беспокойства», — заявил он Sky News.

С течением пандемии специалисты в области здравоохранения выявили несколько основных признаков, характерных для больных COVID-19. В список наиболее важных симптомов были включены потеря или изменение обоняния, непрерывный кашель и высокая температура. По мере появления новых штаммов клиническая картина у заболевших изменилась: в частности, потеря вкуса и запаха ушла на второй план, также врачи констатировали, что у заразившихся не всегда проявляется кашель.

Первые итоги изучения «омикрона», пришедшего в ноябре нынешнего года из ЮАР, говорят о том, что этот штамм более заразный, чем его предшественник «дельта», сейчас доминирующий в мире.

Несмотря на то что «омикрон» распространился уже почти в 60 странах, по данным Всемирной организации здравоохранения, по-прежнему не зафиксировано ни одного летального исхода от штамма.

Диагностировать «омикрон» при этом сложнее, поскольку его симптомы практически ничем не отличаются от признаков гриппа или обычной простуды. Как заявила Global News доктор Анжелика Кутзи, которая входит в состав Консультативного комитета министров ЮАР по вакцинам, у заразившихся новым штаммом нет сильного кашля и заложенности носа, как при инфекциях верхних дыхательных путей.

Кроме этого, людей, у которых диагностируют «омикрон», зачастую нет необходимости подключать к кислородным аппаратам. Большинство заразившихся, по словам Кутзи, получали «консервативное» лечение в домашних условиях из-за «чрезвычайно легких» симптомов.

Судя по первым исследованиям и отзывам врачей из стран, где уже зафиксирован «омикрон», заражению новым штаммом наиболее часто подвержены группы людей младше 40 лет. Больше половины из них не вакцинированы.

«Мы наблюдаем пациентов с сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и сильными болями в теле. Вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя намного лучше», – рассказал врач общей практики Унбен Пиллэй из ЮАР.

У врачей все еще нет уверенности в том, насколько тяжелым заболеванием будет «омикрон» по сравнению с предыдущими штаммами, такими жесткими, как «дельта». Судя по данным из Южной Африки, где «омикрон» впервые стал массово распространяться, есть основания полагать, что, возможно, штамм менее опасен, но если это так, то предстоит выяснить, почему это происходит, констатировал Пол Хантер, профессор медицины в Норвичском университете.