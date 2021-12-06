Вирусологи назвали несколько сценариев развития пандемии при «омикроне»

Штамм «омикрон» может как дать толчок для продолжения пандемии коронавируса, так и завершить ее, сообщили «Газете.Ru» вирусологи. С одной стороны, пока не было выявлено ни одного тяжелого или летального случая — если так и будет продолжаться, то население будет без потерь проиммунизировано, и COVID-19 станет сезонным заболеванием. С другой стороны, у нового варианта есть особенность, которая позволяет ему обходить сформировавшийся иммунитет, и со временем он может стать опаснее «дельты».

У ситуации со штаммом «омикрон» в России и других странах есть несколько сценариев развития, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Ранние заявления о том, что «омикрон» может завершить пандемию — очень хороший сценарий, но я не вижу пока никаких оснований так считать. Потому что у этого штамма есть преимущество: он, вероятно, как и «дельта» захватит основные территории, будет их какое-то время держать.

С учетом того, что пока у него тяжесть заболевания существенно ниже — мы на данный момент не видим ни летальных исходов, ни тяжелого течения — был бы хороший вариант, если бы коронавирус стал пятой сезонной инфекцией», — отметил он.

С ним согласился и замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. По его мнению, штамм, вызывающий легкое течение COVID-19, мог бы проиммунизировать население без больших потерь.

«Я бы не торопился делать заключения, что «омикрон» менее опасный, поскольку количество пациентов небольшое и может быть статистическая погрешность — просто те, кто попал в поле зрения, переносили инфекцию легко. С другой стороны, возможна ситуация, при которой штамм будет протекать как легкий вариант и, не вызывая смертельных исходов, быстро проиммунизирует население. Но это только гипотеза», — пояснил эксперт.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может не ухудшить, а, наоборот — улучшить эпидситуацию. Эксперт пояснил, что из-за своих мутаций этот штамм переносится легче, чем его предшественники. По его словам, если «омикрон» станет доминирующим типом коронавируса в мире, это снизит опасность заболевания и закончит пандемию.

Альтштейн напомнил, что у «омикрона» 32 мутации в главном белке — это означает, что у вируса «нестабильный геном».

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: 100 человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер <…> Пока «омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — сообщил вирусолог радиостанции Sputnik.

Чепурнов в свою очередь напомнил, что у нового варианта есть неприятная особенность — способность пренебрегать иммунной защитой.

«Южноафриканские ученые выявили трехкратную способность заражать людей, которые уже переболели ковидом. Это очень плохой признак, который всерьез может нивелировать эффективность вакцин. Я бы поопасался пока потирать ручки, что он может стать последним, а сильно поплевал через плечо по старинке», — подчеркнул он.

Покровский согласился с тем, что под ударом «омикрона» могут оказаться вакцинированные люди.

«Самое неприятное, что пока выявлено и чего все опасаются, это то, что будут заражаться вакцинированные против предыдущих штаммов люди. Вирусы не толкаются, друг друга не выталкивают — они просто заражают тех, кто восприимчив к тому или иному варианту. Если окажутся восприимчивы те, кто вакцинирован, то будет неприятно», — пояснил он.

При этом собеседники «Газеты.Ru» не исключают, что коронавирус может просто исчезнуть из популяции, как это произошло с вирусом испанки или SARS-CoV-1.

«Случаев, когда вирусы исчезали сами собой, было немало — та же испанка или сыпной тиф», — рассказал Чепурнов.

«Самый простой пример — вирус SARS-CoV-1, который начал распространяться в Китае в 2002 году. Через два года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Испанка спустя два года исчезла и появился новый вариант H1N1», — заключил доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

В России коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, уже обнаружили у двух человек, прибывших из ЮАР. Еще у 10 прилетевших оттуда россиян подтвердился коронавирус — штамм устанавливается.

При этом необходимости модифицировать российскую вакцину от коронавируса под штамм «омикрон» пока нет, сообщил ранее «Интерфаксу» вице-президент РАН Владимир Стародубов

«Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной», — пояснил он.