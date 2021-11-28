Книга о Кадырове-старшем вошла в чеченскую школьную программу

Книгу об Ахмате Кадырове включили в школьную программу в Чечне. Автором биографии является глава антикоррупционного управления МВД по республике Амруди Эдилов. В книге рассказывается о жизни Кадырова-старшего, его работе и «достижениях национального лидера». В Чечне в честь отца главы республики названы мечеть, футбольный клуб и центральные улицы городов.

Новый дополнительный материал по изучению истории России появился в чеченских школах. Как сообщает телекомпания «Грозный ТВ», в школьную программу республики включена книга об Ахмате-Хаджи Кадырове, отце главы региона Рамзана Кадырова.

Автор книги «Путь, озаренный светом» — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Чечня Амруди Эдилов.

В биографии Кадырова-старшего рассказывается о его деятельности на посту первого президента Чечни, а также излагаются политические воззрения и «достижения национального лидера».

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — говорится в репортаже канала.

Учебное пособие получили все школы в Чечне.

Кто такой Ахмат-Хаджи

В начале нулевых годов муфтий Ахмат-Хаджи Кадыров, выступавший долгое время против России на стороне ичкерийских сепаратистов, решил заключить союз с Кремлем ради мира в Чечне. Во время первой чеченской войны Кадыров-старший объявил джихад против России.

«В апреле 1995 года состоялся конгресс чеченского народа в Шатое. Там я именем Аллаха поднял всех на военные действия. Вместе с людьми дал клятву не жалеть на этой войне ни себя, ни своего состояния. Стоять до конца. Так я утвердил джихад», — вспоминал сам Кадыров.

Генерал Геннадий Трошев, командующий российскими войсками во время чеченской войны, называл Кадырова в своих воспоминаниях «крестным отцом джихада»: «Он стал как бы духовным знаменем борьбы с Россией за независимость Чечни», — писал о нем Трошев в книге мемуаров «Моя война».

Однако спустя четыре года Кадыров решил начать сотрудничество с Москвой.

В 2000 году генерал Геннадий Трошев написал на имя нового президента РФ Владимира Путина докладную записку. В ней военачальник рекомендовал назначить Кадырова новым главой Чечни.

«Я беседовал с Кадыровым часами. Встречались часто. Мне нравилась его искренность, честность. Он не скрывал, что воевал в первую войну против «федералов», не скрывал своего прежнего идеализма, не пытался скрыть невыгодной для себя информации», — писал генерал.

В июне того же года Ахмат Кадыров стал временным главой Чечни, а в 2003 году был избран президентом республики. Спустя несколько месяцев, 9 мая 2004 года Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в Грозном в результате взрыва на стадионе. Вместе с ним погибли еще шесть человек. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Перед этим Кадыров пережил несколько покушений.

Культ памяти

В Чечне и других регионах России память об Ахмате Кадырове принимает довольно громкие формы. Как сообщает РИА «Новости», именем Ахмата Кадырова названы центральные улицы всех крупных городов и райцентров Чеченской республики. По данным «Русской службы Би-би-си», в 2020 году 346 улиц в городах и селах Чечни были названы в честь главы республики Рамзана Кадырова и его родственников.

Кроме того, в честь Ахмата-Хаджи называется крупнейшая в Европе мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Футбольный клуб «Терек» был переименован в «Ахмат».

В 2011 году в Грозном открылся стадион «Ахмат Арена» и спорткомплекс имени Кадырова.

В Москве именем первого президента Чечни названа улица в Южном Бутово, а в Санкт-Петербурге — мост. Наконец, в созвездии Льва в честь Кадырова была названа белая звезда-сверхгигант.