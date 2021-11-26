Во сколько обойдется поездка на российские горнолыжные курорты в сезоне 2021/2022

Самым популярным по бронированиям горнолыжным курортом в России стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе Bronevik. Северный курорт открылся 22 ноября, раньше конкурентов. Традиционно возглавляющая рейтинг «Красная Поляна» пока на втором месте, сезон там еще не стартовал. О других популярных направлениях зимы 2021/2022 и о том, во сколько обойдется активный отдых с лыжами и сноубордом, — в материале «Газеты.Ru».

«Большой Вудъявр»

close 100% Отдыхающие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» на северном склоне горы Айкуайвенчорр Лев Федосеев/ТАСС

Самый популярный у россиян горнолыжный курорт — «Большой Вудъявр» в Кировске (Мурманская область), рассказали в сервисе Bronevik. На него пришлось 24,3% от общего числа бронирований на предстоящий сезон. В среднем туристы бронируют здесь гостиницы на 4,5 ночи. Средний чек составил составил 12 462 рубля.

Сезон здесь запустили 22 ноября — это самое раннее открытие среди горнолыжных курортов России. Благодаря этому ему и удалось обойти по числу бронирований традиционно возглавляющую топ «Красную Поляну».

«Большой Вудъявр» — самый высокогорный горнолыжный курорт Северо-Запада России. Общая протяженность трасс составляет 25 км. У склонов курорта протекает горная река, соединяющая два озера — Малый и Большой Вудъявр. Недалеко расположена и знаменитая «Снежная Деревня», занесенная в Книгу Рекордов России: это самое большое снежное сооружение в стране. Местной жемчужиной считается живописное озеро Имандра на Кольском полуострове.

За дневной ски-пасс придется отдать 1 700 рублей.

«Красная Поляна»

close 100% Отдыхающие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи Артур Лебедев/РИА «Новости»

На сочинский горнолыжный курорт «Красная поляна» пришлось 23,4% от общего числа бронирований. Здесь россияне, в основном, останавливаются на четыре ночи. Средний чек за проживание — 26 466 рублей.

Хотя курорт будет готов к запуску 1 декабря, официальное открытие привязано к погодным условиям. Ожидается, что первых туристов он примет в первой декаде декабря.

«Красная Поляна» расположена в предгорье Главного Кавказского хребта. Самая высокая точка курорта – пик Черная Пирамида (2375 метров). Отдыхающих ждут около 30 км трасс разного уровня сложности и канатные дороги. На курорте работают инструкторские школы и детский горнолыжный клуб.

Гостям доступны панорамные площадки, крытый аквапарк, кинотеатры, горные бани, SPA, а также арт-объект художника Покраса Лампаса.

Также среди достопримечательностей – Горная купель, Медвежий водопад и водопад Поликаря.

Дневной ски-пасс на предпродаже можно купить за 2 300 рублей.

«Шерегеш»

close 100% Отдыхающие на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области Кирилл Кухмарь/ТАСС

На третьем месте оказался горнолыжный курорт «Шерегеш», популярный среди любителей фрирайда. На эту локацию пришлось 12,7% бронирований. В среднем здесь останавливаются на три ночи. Проживание обходится в 10 842 рубля.

В этом году курорт открылся 13 ноября — он охватывает сразу несколько горных вершин: Зеленая, Мустаг, Курган, Утуя и Медвежонок. Угол наклона некоторых трасс здесь достигает 45 градусов. Самая высокая точка «Шерегеша» находится на высоте 1570 метров над уровнем моря.

«Шерегеш» ценят за большое количество снега — толщина снежного покрова местами достигает четырех метров.

1 200 рублей – стоимость дневного ски-пасса.

«Гладенькая»

close 100% Обучение катанию на сноуборде на курорте «Гора Гладенькая» Колбасов Александр/ТАСС

На гору Гладенькая, где расположен одноименный горнолыжный курорт, отправятся 9,7% туристов. Чаще всего они останавливаются в местных гостиницах на четыре ночи — в среднем за 13 850 рублей.

«Гладенькая» откроется в середине декабря — курорт находится в южной части «солнечной Хакасии» в предгорьях западного Саяна. Местные трассы позволяют проводить соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеют сертификаты FIS.

В гостиницах отдыхающим предлагают бани, SPA и фито-процедуры. Для любителей острых ощущений на курорте работает услуга вертолетных экскурсий.

Среди достопримечательностей вокруг — Окуневская стела, церковь Семи Отроков Эфесских, Майнский рудник добычи меди и обломки построек древних поселенцев тагарской культуры.

Ски-пасс на день стоит 1 250 рублей.

«Губаха»

close 100% Горнолыжный курорт «Губаха» gubahasport59.ru

На горнолыжный курорт «Губаха» приходится 9,3% бронирований. Туристы предпочитают останавливаться здесь на две ночи — в среднем за 5 339 рублей.

Открытие сезона здесь намечено на 4 декабря — курорт может похвастаться 18 трассами протяженностью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров. На горе Крестовая благоустроена уникальная площадка для отдыха туристов, стилизованная по мотивам книги «Сердце Пармы».

Отдыхающие могут познакомиться со знаменитыми Губахинскими пещерами. Среди них самая глубокая (132 метра) пещера в Пермском крае – Темная. Она расположена в районе кладбища в старой деревне и хранит следы стоянки первобытного человека. Популярностью среди туристов пользуется и город-призрак Старая Губаха.

1 500 рублей – стоимость дневного ски-пасса.