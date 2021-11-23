Чеченские саперы по просьбе Абхазии очистят от мин аэропорт Сухума

Военные саперы из России прибыли в Абхазию для разминирования международного аэропорта Сухума. Это единственный гражданский аэропорт страны, он не принимает пассажиров больше 20 лет, с конца грузино-абхазской войны. Президент Абхазии Аслан Бжания весной пообещал, что аэропорт откроют для туристов к январю 2024 года. Сейчас в Абхазию можно попасть только наземным путем, большая часть отдыхающих добирается через российский аэропорт в Сочи. При этом аэропорт Сухума является одним из лучших на Кавказе. В частности, его взлетная полоса вдвое длиннее полосы в Адлере

В пресс-службе Южного военного округа России (ЮВО) уточнили, что помочь с разминированием аэропорта попросил премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Он обратился к начальнику российского Генштаба Валерию Гермасимову, после чего Россия решила отправить в Сухум специалистов инженерно-саперного подразделения, расположенного в Чечне. Саперов перебросили на военной технике из Ханкалы (пригород Грозного) в Гудауту (курортный город в Абхазии). Сейчас они находятся на российской военной базе и после подготовительных мероприятий приступят к разминированию.

Сухумский аэропорт Бабушара был построен в 1960-е, расположен в 18 км от столицы республики. Его взлетная полоса имеет длину 3,64 км, аэропорт мог принимать любые воздушные суда весом до 125 тонн, что соответствует мировым стандартам. По своему расположению аэропорт Сухума удобнее, чем аэропорт Сочи. Самолеты могут садиться в Бабушаре с разных сторон, как со стороны моря, так и со стороны гор. До начала грузино-абхазской войны Сухумский аэропорт принимал до 5 тысяч человек в сутки в летний курортный сезон и до тысячи — в зимний.

Воздушная гавань закрыта для туристов с 1993 года. Сейчас ее используют российские миротворцы и авиация ООН. Кроме того, из Сухумского аэропорта летают рейсы в высокогорное и труднодоступное абхазское село Псху. Единственный международный пассажирский самолет, который аэропорт принял за 15 лет — это борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 2008 году.

Открытию аэропорта для пассажиров мешает решение Международной организации гражданской авиации (ICAO). По просьбе Грузии она запретила использовать его для международных полетов.

Кроме того, чтобы использовать аэропорт в широких масштабах, нужно обновить его оборудование и технику. Бжания отмечал, что на модернизацию потребуется 4,5 млрд руб. Президент Абхазии заявил, что средства уже найдены, «инвестор определен». «Для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт Сухума. И он заработает не позднее 2024 года. <...> Положительное решение этой задачи будет определять судьбу нынешнего правительства. Если в 2024 году эта задача не будет решена, нам незачем сидеть в своих кабинетах», — сказал президент.

По вопросу восстановления аэропорта Абхазия консультируется с Россией. Как рассказал Бжания, для этого в Сухум неоднократно приезжали специалисты из российского Минтранса.

Кроме Бабушары в Абхазии есть военный аэропорт Бамбоура. Он расположен в Гудауте, расстояние до столицы государства 40 км.

Российский туроператор АЛЕАН отмечал, что даже если Сухумский аэропорт запустят, неясно, какие авиакомпании будут летать в Абхазию с учетом решения ICAO и близости аэропорта Сочи. «Цены на авиабилеты с прилетом в Сухум могут быть неконкурентными по сравнению с ценами на перелет в Сочи и трансфера в Абхазию. Можно сэкономить время, но по деньгам это выйдет дороже. Для основной целевой аудитории Абхазии, семей с детьми, такой перелет окажется невыгодным», — пояснили в АЛЕАН.

В то же время туроператор «Интурист» считает, что Абхазии нужен собственный гражданский аэропорт. Это существенно сократит дорогу для туристов, которые хотят отдохнуть в Сухуме или Новом Афоне. Запуск аэропорта также станет стимулом для строительства новых отелей в Сухумском районе.