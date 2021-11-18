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Поток туристов из России в 2021 году оказался на 60% ниже уровня до пандемии

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Global Look Press

Общее количество поездок граждан России за рубеж за первые девять месяцев 2021 года было на 58,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего в январе-сентябре 2021 года граждане России совершили 15 321 243 поездки за рубеж со всеми целями — на 58,9% меньше, чем за этот же период допандемийного 2019 года. По сравнению с 2020 годом поток туристов за рубеж увеличился на 37%, однако оживление отрасли довольно слабое, учитывая рекордное падение в прошлом году, отметили в АТОР.

Почти половина всех зарубежных поездок в 2021 году приходится на страны постсоветского пространства (страны бывшего СССР, Абхазию, Южную Осетию). Здесь лидером в 4,1 млн поездок стала Абхазия. На втором месте Украина с 1,5 млн, замыкает тройку Казахстан с результатом в 0,56 млн поездок.

В страны «дальнего зарубежья», которые не имеют общих сухопутных границ с Россией, за 2021 год россияне совершили около 6,7 млн поездок. Это на 62,5% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Поток иностранных туристов в Россию сократился в 24 раза по сравнению с показателями до пандемии. Всего за первые девять месяцев 2021 года в страну приехало около 8,8 млн иностранцев, среди которых туристов было всего 2%.

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