Красная икра перед Новым годом подорожала до исторического максимума

Средняя цена на красную икру в октябре превысила 5 тысяч руб. за 1 кг. Это рекорд за всю историю наблюдений (статистика Росстата доступна с 2000 года). Для сравнения, в октябре 2000-го 1 кг икры лосося в среднем стоил в магазинах 675,2 руб. При этом реальных предпосылок для текущего скачка цен нет. В этом году на Камчатке выловили рекордное количество лосося, и в Росрыболовстве обещали снижение цен на красную рыбу и икру. Эксперты винят спекулянтов и продуктовые магазины, которые хотят нажиться на спросе перед новогодними праздниками

Первым на рекордное подорожание икры обратил внимание РБК. Как пишет издание со ссылкой на Росстат, за 20 лет стоимость красной икры на прилавках магазинов выросла в 7,4 раза. В этом году взлетела и розничная стоимость красной рыбы. В октябре за 1 кг в охлажденном и мороженом виде в среднем просили 845,3 руб., цена на красную рыбу по сравнению с прошлым годом увеличилась на 16%.

Лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. В ноябре прошлого года средние цены превысили 4 тысячи руб. за килограмм. Тогда рост цен объясняли низким уловом — в прошлом году в дальневосточном бассейне выловили всего 295 тысяч тонн лосося, это минимальный показатель с 2009 года. Во всех регионах Дальнего Востока, где идет добыча лосося, на начало октября 2020-го добыча красной рыбы снизилась на 51%. Максимальный спад (на 60%) был на Камчатке, где и добывают основной объем лосося. Росрыболовство объяснило неудачный сезон аномальной погодой.

В этом году ситуация кардинально отличается. Как сообщил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, улов на Камчатке был одним из рекордных, почти на 80% больше, чем в прошлом году. Всего в регионе выловили больше 553 тысяч тонн лосося. В связи с этим красной икры в этом году должны заготовить даже больше, чем нужно, чтобы заполнить внутренний рынок. По прогнозу, ее производство вырастет до примерно 27-30 тысяч тонн, тогда как спрос на красную икру в России оценивают в 14-18 тысяч тонн.

«Объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — обещал еще в сентябре в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В ноябре в Росрыболовстве РБК заявили, что предпосылок для роста магазинных цен на продукцию из тихоокеанских лососей нет. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что у самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру не выросли, а, напротив, снижаются. Оптовая стоимость 1 кг красной икры у рыбаков упала на 15%, с 3,3 тысяч до 2,8 тысяч руб. В то же время, по словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, оптовые цены на качественную икру сейчас начинаются от 3,6 тысяч руб. Он пояснял, что в этом сезоне вырастет доля икры низкого качества: из-за увеличения объемов вылова доставка рыбы для потрошения может осложниться и замедлиться. Чем дольше хранится рыба, тем ниже качество икры, подтверждает управляющий партнер Agro & Food CommunicationsИлья Березнюк. По его словам, проблемы с хранением красной рыбы уже были в 2019 году, когда вылов также был рекордным.

Росрыболовство в росте розничных цен обвинило спекулянтов, которые взвинчивают цены перед Новым годом. Зверев согласен, по его мнению, «уже начался предновогодний ажиотаж, и все решили заработать». «Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10–15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев.

Ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») утверждает, что старается сдержать рост цен на красную рыбу и икру за счет экономии собственных затрат, поэтому цены на полке увеличиваются меньшими темпами и их изменение происходит «максимально комфортно для потребителей».

Однако, по мнению президента Союза осетроводов Александра Новикова, именно торговые сети виноваты в необоснованном росте цен. «Цены должны были стать ниже, но этого не произошло. Я предполагаю, что это происходит просто на фоне подорожания всех продуктов питания, не более того. В том, что цены такие высокие, больше всего виноват ретейл, потому что они стараются извлечь максимальную прибыль, особенно под праздники, когда такой продукт пользуется наибольшим спросом. Других причин я просто не вижу», — сказал он радио Sputnik.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев, комментируя рост цен, уже призвал ФАС проверить рынок на признаки картельного сговора. В августе Росрыболовство сообщало, что вместе с ФАС «принимает меры для недопущения искусственного повышения цен». Шестаков в конце октября указал, что Росрыболовство обращалось в ФАС по поводу регулирования цен на красную икру в стране. Однако, поскольку икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены на нее сложно, объяснил он.

«Коммерсантъ» писал, что цены не падают, несмотря на рекордный улов, из-за проблем с логистикой и высокого спроса со стороны покупателей из Японии. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России действительно подорожала с 12–13 до 25–27 руб. за 1 кг. Также на подорожании икры сказывается закрытие китайского рынка на фоне пандемии, что привело к существенной перегрузке холодильных мощностей во Владивостоке. В связи с этим, суда стоят на выгрузку по 3–4 недели, а быстрая доставка возможна только самолетом. Однако, как возражает Фомин, доля логистики в стоимости красной икры небольшая, и это нельзя считать существенной причиной. Что касается «японского» фактора, директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов отмечал, что в 2021 году всю мороженую икру, на которую приходится около половины от годового объема производства, скупали японские компании. Из-за этого Хомутов прогнозировал рекордный рост цен на икру, что позже и подтвердили данные Росстата.

Почему икра в России стала деликатесом

Икра входит в список традиционных продуктов на новогодний стол с советских времен. Однако в СССР было время, когда не только красная, но черная икра не считались роскошью, и оба вида были доступны подавляющему большинству населения. К середине 70-ых популяция лосося серьезно упала, икра стала дефицитом, что автоматически повысило цены на нее, и превратило в престижный деликатес. Лосося стало меньше по двум основным причинам: развитие промышленности ухудшило экологию, а бесконтрольный вылов и браконьерство добили ситуацию.

Сейчас популяцию лосося пытаются оберегать, создавая производство замкнутого цикла. Не вся добытая икра уходит на переработку и дальше в продажу. Определенную ее часть оставляют на заводе для дальнейшей инкубации мальков, которых затем выпускают в море и ждут, когда они вернутся взрослыми и с икрой.

Несколько лет назад спрос на икру в России вырос из-за рекордных уловов лосося. В 2016-2018 годах большие объемы добычи привели к снижению розничных цен. Килограмм красной икры в ноябре 2018 года в магазинах в среднем стоил около 2,5-3 тысяч руб. Как вспоминает Фомин, «цены были смешные», и «народ распробовал», икру стали покупать не только на Новый год, но и на обычный стол.

Однако затем цены стали расти, в отличие от доходов населения. Последнее время, на фоне подорожания, россияне стали отказываться от красной икры и других морепродуктов. За последний год, по оценке исследовательской компании GfK, продажи красной икры в рознице (как натуральной, так и ее дешевой имитации из морских водорослей) упали на 20%. Снизившееся потребление красной икры в этом году зафиксировала также исследовательская компания Ipsos. По ее данным, во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее. Корнев уточнил, что спрос на красную икру понизился «в килограммах в два раза» по сравнению с 2019 годом и первой половиной 2020-го. По его оценке, в среднем один россиянин потребляет около 100 г икры в год, чаще всего ее покупают жители Москвы и Петербурга.

Как считает глава Росрыболовства, чтобы в России стали есть больше икры и рыбы, нужно бороться с «сильными наценками» и развивать аквакультуру. «Взять минтай — он стоит здесь, в Приморье, на холодильнике 65 руб. В магазине он стоит 120. И нет никаких логистических издержек таких, чтобы такой рост цен был. <...> Мне кажется, вопрос цены не только вопрос рыбы, а вопрос и других продуктов питания. Мы же все видим и слышим, какие происходят различные явления. И мне кажется, что по-другому надо отнестись к вопросам регулирования и вообще торговой деятельности», — отметил Шестаков.