Эксперты объяснили рост цен на красную икру к Новому году

Эксперты рассказали, с чем связан рост цен на красную икру и что может повлиять на ее стоимость к Новому году, сообщает РИА «Новости».

По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, цена на икру традиционно растет в это время.

Эксперт заявил, что если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то можно назвать нынешние объемы добычи сдержанными, что и вызвало рост цен.

В то же время, отметил Козлов, на Камчатке в этом году была достаточно хорошая путина, однако и икра там «ненамного дешевле», отметил он. В целом дефицит сырья по Дальнему Востоку, который провоцирует спрос и рост цен на икру, указал эксперт.

В сахалинской компании «Гидрострой», занимающейся производством икры, также сообщили, что икра дорожать не будет, но спрос на нее не уменьшится.

«Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому ее разбирают за любую стоимость», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума, несмотря на на успешные итоги сезона добычи лососевых.