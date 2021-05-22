В России цены на красную икру достигли максимума за 10 лет

Росстат зафиксировал существенное подорожание красной икры, пишет РБК.

В апреле этого года 1 килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Отмечается, что апрельские цены поставили абсолютный рекорд как минимум с 2011 года. В целом непрерывное подорожание икры началось с июня прошлого года, к ноябрю средний ценник превысил 4 тыс. рублей за килограмм.

Директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова подтверждает подорожание товара. По ее словам, цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. Оптовые цены поднялись на 50%, добавляет президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев.

По подсчетам Росстата, производство лососевой икры в прошлом году упало почти вдвое до 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн в 2019 году. Уменьшение вылова привело к тому, что накануне нового сезона добычи, который происходит летом и в начале осени, у поставщиков начали заканчиваться запасы 2020 года.

Ранее рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы, при этом власти не увидели предпосылок для увеличения цен.