Опрос показал, что большинство россиян предпочитают болеть на работе

Большинство россиян (73%) продолжают работать, даже если чувствуют себя плохо, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сайта MyResume по итогам тематического опроса. При этом почти половина (47%) боятся сказать о недомогании начальнику, опасаясь его реакции, ведь в период лечения выполнять их обязанности в компании будет некому. Такая ситуация, по словам экспертов, распространена в малом и среднем бизнесе. Кроме того, брать больничный попросту невыгодно, добавили они.

Согласно опросу сайта MyResume, 73,2% россиян ходят на работу с признаками недомогания. При этом 19% респондентов признались, что за 2021 год хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине. Остальные участники исследования симулировали болезнь два или более раз. Есть и те, кто обманывает руководство каждый месяц, но их всего 0,4%.

При этом 47,4% респондентов пожаловались, что боятся сказать начальнику о плохом самочувствии — их некем заменить, и руководство может быть недовольно этим. У 23% администрация компании положительно относится к своевременному лечению работников. Еще 19,6% назвали своего босса чрезмерно бдительным: он сам отправляет сотрудников к врачу, если замечает у них признаки недомогания. 10% опрошенных не заботятся о мнении вышестоящих.

Часто человек не уходит на больничный, потому что его не отпускает работодатель, аргументируя это тем, что заменить сотрудника некому, подтвердила директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина.

«Вот и получается, что возможность взять больничный по закону существует, но очень редко кто это делает. В итоге люди идут на больничный только в самых крайних случаях — когда дело доходит уже до госпитализации», — резюмировала она.

Подобные ситуации, по мнению зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, происходят из-за плохой организации труда, когда работодатель экономит на количестве сотрудников.

«Такая практика распространена в основном в малом и среднем бизнесе, на крупных предприятиях такой вопрос обычно не стоит», — заявил он.

«Мы анализировали отчеты бюджета Фонда социального страхования (ФСС) и много лет наблюдали тенденцию, что число людей, которые обращаются за больничными, снижается.

Во время ковида ситуация, конечно, изменилась, потому что и люди из групп риска уходили на больничные, и те, кто заразился, и так далее. В целом, с точки зрения содержания, болеть невыгодно. Потому что, во-первых, оголяется твое рабочее место, что может не понравиться работодателю. Второе — структура заработной платы у всех разная: есть заработная плата и есть стимулирующие выплаты, которых на больничном можно лишиться», — рассказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сотрудник — это застрахованное лицо, работодатель платит за него взносы в ФСС, пояснил он. Если больничный длится до трех дней, его оплачивает наниматель, если больше — выплаты на себя берет Фонд. Рассчитывается сумма по специальной формуле, исходя из стажа и среднего заработка человека за последние два года.

«Брать больничный многим не выгодно, поэтому они предпочитают болеть на работе, убивать свою иммунную систему сильнодействующими препаратами, являться источником распространения инфекции.

Но чтобы платить из Фонда социального страхования больше, взносы со стороны работодателя должны быть выше. Пока найден определенный баланс», — уточнил он.

С Ниловым согласна его коллега по комитету, депутат Светлана Бессараб: сегодня нормы, по которым регулируется вопрос с больничными, соответствуют европейским стандартам. Кроме того, по поручению президента Владимира Путина с 1 сентября 2021 года родители детей до восьми лет получают больничные в размере 100% среднего заработка, напомнила она.