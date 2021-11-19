Все о неожиданном споре между священнослужителями и Федерацией йоги России

Курганская епархия РПЦ и Федерация йоги России вступили в дискуссию после публикации листовок о «духовной опасности» йоги — священнослужители считают, что православный человек не может практиковать йогу — это духовная практика индуизма, и для физического развития лучше выбрать гимнастику, пилатес или систему Бубновского. Президент Федерации йоги Сергей Репин в беседе с «Газетой.Ru» назвал проявлением невежества заявления другой стороны. Пресс-служба епархии ответила на комментарий Репина на своем сайте. Как разворачивалась полемика — в нашем материале.

Листовки об опасностях йоги

В Курганской епархии РПЦ выпустили листовки о «духовной опасности» йоги и психотренингов. Флаеры «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Иллюзия развития: чем опасны тренинги личностного роста» были опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях епархии. Печатный тираж будут распространять в храмах и культурно-просветительском центре.

В материалах сообщается, что православный человек не может заниматься йогой, поскольку йога — это фактически синоним религии индуизма, а «ключевой постулат о реинкарнации (перерождении человеческих душ) противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь дается человеку только один раз, а потом смерть, последующее воскресение и суд». Потому нельзя воспринимать йогу исключительно как занятие гимнастикой, считают в епархии.

«Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане – к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной», — говорится в тексте.

Православным россиянам стоит отказаться от занятий йоги и обратить внимание на другие способы оздоровления и поддержания физической формы, заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов.

«И гимнастика, и разного рода фитнес, и пилатес, и стретчинг, и система Бубновского… Выбор настолько велик, что фокусироваться на йоге для христианина просто не имеет смысла», — считает Насонов.

Он подчеркивает, что православным людям не стоит смешивать физическую и духовную составляющую при занятиях спортом. Если человек хочет развиваться духовно — для это есть церкви; если укрепить тело — для этого существуют специальные оздоровительные системы.

Ответ Федерации йоги

В Федерации йоги России, впрочем, придерживаются иного мнения.

«Это заявление очень невежественных людей. Здесь даже нет темы для дискуссии. С другой стороны, полагаю, что епархия не без основания сделала такое заявление. Может быть под видом йоги кроется масса всяких мошенников и сект. Но йога — это не религия. Об этом вам скажут все. Подобные заявления время от времени возникают, потому что нужно находить крайнего.

Я не очень люблю давать советы, но все-таки советовал бы епархии обратить внимание на свою паству.

Если они считают, что им что-то мешает, то может надо разобраться, почему так происходит?» — сказал президент организации Сергей Репин в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что йога приветствуется в большинстве стран мира, и люди понимают, что духовный рост и развитие не всегда обозначают религиозную направленность. А заявления о том, что это часть индуизма, делают «не очень образованные люди».

«Скажите мне тогда, а философия к чему относится? Может быть это тоже религия, раз речь идет об индивидуальном росте?

Тогда давайте еще раз сожжем портрет Достоевского», — высказался президент федерации.

Ответ епархии на ответ Федерации йоги

Насонов же, напротив, высказал позицию, что листовки Курганской епархии подробно излагают мнение именно духовенства по этому вопросу. Как отдельную религиозную практику авторы йогу не расценивают, а также не дают ей оценок.

«Мы говорим о том, допустимо ли это для православного христианина или нет, это важный момент», — заявил пресс-секретарь.

Мнение о том, что йога никоим образом не относится к религии и не имеет такого подтекста, в епархии категорически не разделяют. В йоге, со слов Насонова, «все пропитано» индуизмом и восточными религиями. Подобные технологии, позволяющие воздействовать на сознание человека, используют секты с мошенниками, возразил он.

«Мы проводим лектории и даем информацию, как защититься от такого рода мошенников», — утверждает он.

На обвинения Федерации йоги России в невежестве и необразованности епархия вскоре также ответила.

Сложившаяся ситуация неожиданно вызвала широкий общественный резонанс, констатировали там. Особого внимание, по мнению епархии, заслуживают именно высказывания Репина.

В этом контексте священнослужители отмечают, что адресат у листовок был конкретный — прихожане курганских храмов и слушатели епархиальных лекториев. Об эффективности йоги и прочих свойствах этой практики епархия не давала, настаивает пресс-служба. А заявления о том, что йога не относится к религиозной составляющей, не соответствуют действительности.

«Христианин не может заниматься йогой по тем же причинам, по которым не может одновременно исповедовать христианство, индуизм и буддизм <...> А простые физические упражнения на гибкость и выносливость тела – это уже не йога», — говорится в обращении Курганской епархии.

Что же до второго вопроса, поднятого в листовках, то представители и эксперты в области личностных тренингов свою позицию на этот счет пока не высказали. В соответствие с информацией, изложенной в листовках, церковь считает, что тренеры из этой области за короткий срок «предлагают лишить любую проблему за ваши деньги». Например, повысить самооценку, развить харизму, раскрепоститься и так далее.

«Объективно оценить результаты [тренингов] невозможно, его качество могут показать лишь реальные изменения жизни в лучшую сторону, а для этого нужны месяцы, а то и годы», — предполагают в епархии.