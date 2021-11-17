Генерал МВД предупредил о возможных авариях на украинских АЭС

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что Украина находится в опасности из-за устаревшего оборудования на атомных электростанциях страны. По его словам, украинские АЭС работают с большой нагрузкой, что может привести к «большой трагедии» для государства. Проблема не только в изношенности оборудования. Последнее время Украина стремится перейти на американское топливо для АЭС, которое может быть несовместимо с советскими реакторами.

После развала СССР Украина получила в наследство мощный сектор ядерной энергетики. Сейчас на территории страны работают четыре АЭС, 15 энергоблоков. При этом одна из этих АЭС, Запорожская является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и пятой по величине в мире. Многие атомные энергоблоки Украины на сегодня уже выработали либо дорабатывают свой ресурс. Построить новые затея дорогостоящая, и возможно поэтому с распада СССР на Украине не было построено ни одного нового энергоблока, зато продлевается эксплуатация старых. Источник RT говорил, что блоки регулярно останавливают на косметический ремонт, однако его нельзя проводить вечно, кроме того, на Украине не хватает необходимых специалистов.

«Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось, потому что все — старье», — оценил ситуацию Москаль.

Поскольку украинские АЭС построены по советским технологиям, все четыре раньше обеспечивал топливом российский «Росатом». Однако на фоне политических разногласий Киев решил отказаться от российского топлива и начал договариваться с американской компанией Westinghouse о поставки альтернативного топлива для АЭС. Украинский «Энергоатом» считает, что его можно вполне безопасно использовать на советских станциях. В «Росатоме» же заявили, что все энергоблоки Украины специально проектировались под российское топливо, поэтому использование американского несет «технологические и экологические риски». Российский МИД сообщил, что существуют «обоснованные сомнения» в том, что украинские атомные электростанции смогут работать «без инцидентов» на нероссийском топливе. «Росатом» отказался от гарантийного обслуживания реакторов, на которых используют американское топливо.

Депутат Верховной рады Сергей Шахов весной 2019 года заявил, что некоторые атомные электростанции на Украине из-за отсутствия контроля за безопасностью стали «бомбами замедленного действия». По словам парламентария, он регулярно получает жалобы от работников АЭС, которые рассказывают об опасных ситуациях, возникающих из-за отсутствия контроля со стороны проверяющих органов.

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в начале ноября заявил, что в стране сложилась печальная ситуация и с тепловыми электростанциями. По его словам, на тот момент не работало более половины энергоблоков ТЭС из-за нехватки угля. Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года на фоне роста цен на энергоносители и сокращения поставок газа. Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину, мотивировав решение ростом внутреннего спроса. В Раде назвали решение «энергетической войной».

В ноябре в стране начали предупреждать о веерных отключениях электроэнергии. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что последний раз видел подобное в 90-е. «Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей — тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е», — отметил он. Национальная федерация работодателей Украины в октябре назвала сложившуюся ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофической.