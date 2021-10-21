В Раде упрекнули Литву из-за закупки белорусской электроэнергии

Литва, призывавшая Украина отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сама активно потребляет электричество, выработанное на этой станции. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Андрей Герус.

«Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», — написал Герус.

В то же время после того, как Украина ввела запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии рынок стран Балтии для последней единственным.

«Это, очевидно, усилило переговорную позицию покупателей и по цене для балтийских стран. Хороший поучительный кейс об очень прагматичной политике ради своих национальных экономических интересов», — добавил Герус.

29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.