Попова сообщила об обсуждении вопроса о присвоении QR-кодов людям с антителами к ковиду

Меры борьбы с COVID-19, принятые региональными властями, дали положительный эффект. Помимо того, что снизилась заболеваемость коронавирусом, также выявляется меньше случаев ОРВИ и гриппа. Тем не менее власти продолжают модернизировать систему борьбы с пандемией. В частности, планируется изменить условия получения QR-кода. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что кабмин России прорабатывает возможности выдачи QR-кодов в зависимости от титра антител к коронавирусу.

«Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — так Попова ответила на соответствующий вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

По словам главы ведомства, у министров уже есть несколько вариантов реализации такого проекта. «Мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», — заверила Попова.

Меры

Глава Роспотребнадзора также отметила, что меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают в российских регионах, эффективны.

«Главное — увеличение роста темпов вакцинации, что крайне важно», — отчиталась Попова.

Она также подчеркнула, что есть положительный результат и от нерабочих дней. По словам главы ведомства, «эффект безусловен».

«И он очевиден на графиках оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%», — сказала она, отметив, что речь идет об оперативных суточных данных.

«По этим данным и по данным уже статистическим, которые формируются чуть позже, у нас идет снижение», — добавила Попова.

Вместе с заболеваемостью коронавирусом снижается и заболеваемость гриппом и ОРВИ. По ее словам, этого удалось достичь благодаря общим мерам профилактики — использование средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции.

Тем не менее Попова выразила мнение, что необходимо прививать от гриппа всех переболевших коронавирусом.

«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска», — уверена специалист.

В группу риска также входят «ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети».

Глава Роспотребнадзора пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет человека, приводя к «иммунной депрессии». По словам Поповой, в таком состоянии опасно заболевать гриппом.

Тестирование

Во время совещания по генетическим технологиям, на котором была и Попова, российский президент Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на заболевание COVID-19.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», — напомнил Путин после отчета Поповой.

Во время доклада глава Роспотребнадзора заверила, что все пациенты с признаками ОРВИ по всей стране будут в обязательном порядке обследоваться на коронавирусную инфекцию. Это необходимо, чтобы «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные».

Во время заседания комитета Госдумы она отметила, что Россия сейчас занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. «И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования», — сказала она.

Ранее ведомство сократило с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления пациентам результатов тестов на COVID-19.