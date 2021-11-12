Кабмин раскрыл подробности о QR-кодах в транспорте и общественных местах

Правительство направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте. Минздрав наделят полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Дума может рассмотреть законопроекты уже на следующей неделе.

В кафе — только с QR-кодом

Первый законопроект вносит изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и делает QR-коды обязательными для посещения следующих мест:

— общепита;

— объектов розничной торговли;

— культурных учреждений;

— массовых мероприятий.

Окончательно перечень объектов, где потребуются коды, установят региональные власти. QR-коды в магазинах, кафе и т.д. должны будут предъявлять только граждане старше 18 лет.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — уточнило правительство.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что новые ограничения для посещения общественных мест планируется запустить с 1 февраля следующего года, они будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период», — указала Голикова.

Необходимый QR-код смогут получить вакцинированные от коронавируса. В бумажном виде его будут выдавать МФЦ, для жителей отдаленных и труднодоступных местностей власти организуют специальную доставку.

Вместо QR-кода подойдет справка с подтверждением, что человек либо недавно перенес COVID-19, либо не может привиться по медицинским показаниям. До 1 февраля можно будет также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после такая опция останется только у людей с медотводом. «Медицинская документация, содержащая информацию о прививке», которую пациент может запросить в поликлинике по месту вакцинации, в качестве альтернативы не подойдет. Вместе с указанными справками или QR-кодом граждане должны будут показывать документ, удостоверяющий личность.

Чтобы избежать задержек в системе, отдельно законопроект регулирует порядок выдачи отрицательных ПЦР-тестов. Их результат должен быть готов в течение суток (как указано в документе, в течение той же рабочей смены, что был взят биоматериал).

QR-коды для путешествий на поездах и самолетах

Второй законопроект-спутник, внесенный правительством в Думу, предполагает изменения в ст. 107 Воздушного кодекса России и федеральном законе «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных поездках, в случае поездов имеются в виду маршруты дальнего следования.

У совершеннолетних пассажиров будут требовать QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации либо подтверждение перенесенной болезни. Проверять их наличие будут при продаже билетов начиная с даты, которую установит правительство, и при посадке. До даты, определенной кабмином, билеты можно будет по отрицательному ПЦР-тесту, и по нему же проходить на посадку. Иностранцы, привитые незарегистрированными в России вакцинами, также смогут пользоваться транспортом по ПЦР-тестам.

Россияне, которые возвращаются на родину из других государств, смогут использовать поезда и самолеты при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Как уточнил Минтранс, введение QR-кодов на воздушном транспорте потребует совмещения систем бронирования авиакомпаний с сайтом «Госуслуги».

Голикова пояснила, что человек, которого не пропустили в самолет или на поезд из-за нарушения правил о QR-кодах, получит возврат за билет в течение месяца.

Правительство отметило, что предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

Источник «Интерфакса» сообщил, что комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть введении QR-кодов на транспорте и в общепите на следующей неделе. Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко пообещала, что в случае одобрения Думой сенаторы изучат законы об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке. По расчетам Святенко, ее комитет может обсудить предлагаемые меры 18 ноября.