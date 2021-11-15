Полиция начала проверку после драки с участием приезжих на МЦК

В Москве произошла новая драка между пассажирами общественного транспорта. На этот раз — в вагоне поезда Московского центрального кольца (МЦК). Как сообщили Telegram-каналы «Подъем» и Readovka, конфликт спровоцировали мигранты. Они вели себя шумно и агрессивно, ехавшая в том же вагоне женщина сделала мужчинам замечание. Компания стала ее оскорблять, остальные пассажиры заступились, после чего в поезде вспыхнула потасовка.

Как уточняет Readovka, инцидент произошел в районе станции «Окружная». Сколько точно человек участвовало в драке, пока не установлено. Readovka со слов очевидца пишет о «группе неадекватных молодых людей», которые «громко ругались и приставали к другим пассажирам». За пассажирку вначале вступился один мужчина, затем его поддержали другие соседи по вагону.

«За нее вступился мужчина. Часть пассажиров стали поспешно уходить подальше от места стычки, но часть пришла на помощь. На просьбу выйти поговорить один на один пассажир говорил, что, конечно, нет», — рассказал очевидец.

Словесная перепалка переросла в драку. Как пишет «Подъем», пассажиры били нескольких приезжих с криками «Езжай в свой аул» и нецензурными ругательствами. Потасовка попала на видео, где видно, как один мужчина пытается удержаться за поручни вагона, другой начинает тянуть его за ноги, окружающие пытаются их растащить. Дерущиеся также бьют друг друга ногами. По информации Readovka, через две станции приезжие покинули вагон. «Подъем» сообщил, что в итоге пассажиры выгнали мигрантов из поезда.

Полиция подтвердила, что накануне вечером получила сообщение о потасовке между пассажирами МЦК. Заявлений от участников конфликта в МВД не поступало. «В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», — уточнили в управлении на транспорте МВД.

Это не первый подобный случай за текущую осень. В октябре общественный резонанс вызвала драка в московском метро с участием трех приезжих из Дагестана. Они приставали к другим пассажирам и оскорбляли их. Очевидцы рассказали, что им сделала замечание стоявшая рядом девушка, агрессивные молодые люди стали ей угрожать. За девушку заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего его избили. В интернете появилось видео инцидента, на котором один из нападавших несколько раз бьет лежащего на полу мужчину ногами по голове. Следствие указало, что Ковалева продолжали бить «после того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови». В результате он получил два перелома носа, серьезную травму глаза и попал в больницу. Нападавших задержали, при задержании один из них угрожал полицейским предметом, похожим на нож, а другой достал перцовый баллончик. МВД завело дело о хулиганстве. Позже следователи квалифицировали происшествие как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), кроме того, возбуждено дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Двое из трех задержанных ранее были судимы. Пострадавший Ковалев получил медаль за проявленные «доблесть и отвагу». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выплатить ему 2 млн руб.

Позже в октябре в интернете появилось видео другого конфликта пассажиров и приезжих в вагоне поезда на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Как передавал «Подъем», «уроженцы Кавказа» приставали к девушке, ее стали защищать другие пассажиры. Одного из вступившихся мужчин ударили ногой в живот. На видео показано как те, кого канал называет кавказцами, на повышенных тонах разговаривают с молодым человеком славянской внешности, толкают его и пытаются выгнать из вагона. Полиция проверяет произошедшее.

В начале ноября двое пассажира подрались в вагоне московского метро в районе станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, что также попало на видео. Участников потасовки пытались разнять другие пассажиры, но помогло только вмешательство полиции. В МВД пояснили, что 25-летний «житель одной из стран ближнего зарубежья», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку. Источник «РИА Новости» в МВД уточнил, что дрались двое граждан Киргизии. Возбуждено дело о хулиганстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале ноября заявил, что СМИ хайпят «на кавказцах» и умышленно раздувают инциденты с их участием. «Почему [в связи с преступлениями] не называют уроженцев других регионов?», — взмутился он. По мнению Кадырова, в таком случае надо указывать национальность всех подозреваемых, например, писать «лицо славянской национальности» или «уроженец Москвы». Вскоре после заявления Кадырова, Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить СМИ указывать национальность и религиозные взгляды людей, причастных к преступлениям. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Подобные ограничения уже не один раз пытались ввести в России, но всякий раз безуспешно.