В Госдуме предложили создать регистр россиян, имеющих антитела к коронавирусу

В России существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID-19. На это указал 12 ноября зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. И предложил создать федеральный регистр всех граждан, у которых есть защита от коронавируса. При этом в России уже появился регион, в котором будут выдавать QR-коды по антителам — такую систему вводят в Чувашии.

В России могут создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но которые при этом не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. C соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Подробности идеи он привел в письме, адресованном министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — цитирует текст обращения РИА «Новости».

Леонов отметил, что предложенная им мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

Первый пошел

В России уже появился регион, в котором будут выдавать QR-коды по антителам. Такую систему в течение недели намерены запустить власти Чувашии.

Предполагается, что на специально созданном региональном ресурсе гражданин сможет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител.

«Этот механизм позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность граждан, с другой — соблюсти их права, поскольку сейчас многие переболевшие не могут посещать объекты торговли и общепита из-за введенных ограничений», — пояснил глава республики Олег Николаев. «Если результаты лабораторий покажут наличие 300 и более единиц антител — значит, мы генерируем QR-код, если меньше — значит, должен вакцинироваться», — добавил он.

Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации.

При этом такие QR-коды будут действовать только на территории Чувашии.

На контроле в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль отслеживает все региональные инициативы по борьбе с пандемией, но главным центром этой работы является оперштаб правительства.

«Регионы делают все возможное, чтобы бороться с COVID-19 в условиях весьма и весьма повышенной, не спадающей эпидемиологической опасности», — заявил он, напомнив, что субъекты РФ реализуют свои особые полномочия. «Потом, естественно, они отслеживают эффективность этих мер и восприятие этих мер населением. Конечно же, это все не остается без внимания и федерального штаба при правительстве», — заключил Песков.

Статистика заразившихся и умерших

В России за последние сутки выявили 40 123 случая заражения коронавирусом. Число смертей возросло на 1 235. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,81%, следует из данных оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в стране в пятницу поднялся до 0,98. Показатель держится ниже единицы уже четыре дня подряд, следует из подсчетов ТАСС.

Самый низкий коэффициент среди регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Подмосковье, где он опустился до 0,85. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Напомним, накануне стало известно, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.