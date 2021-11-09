На создателей шоу о депутате Наливкине завели уголовное дело

Вокруг сатирического YouTube-шоу о Виталии Наливкине разворачивается новый скандал — на авторов завели уголовное дело о хулиганстве. Поводом стал ролик полуторамесячной давности, в котором вымышленный депутат взрывает остановку с помощью гранатомета. В полиции сообщили, что о повреждении остановки им сообщили местные чиновники. Авторы шоу заявили, что никакого ущерба не причиняли, при съемках использовали пиротехнику, а гранатомет был макетом.

Съемочную группу YouTube-канала BARAKuda, выпускающего юмористическое шоу про вымышленного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина, обвинили в хулиганстве. Первым об этом сообщил журналист и автор канала «Редакция» Алексей Пивоваров.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц с использованием взрывчатых веществ) стал сентябрьский выпуск шоу про Наливкина. В нем «депутат» радикально решает проблему низкого качества остановок общественного транспорта — расстреливает их из гранатомета.

Автор и продюсер шоу Андрей Клочков сообщил, что по месту жительства всех участников съемочной группы прошли обыски. Пивоваров отметил, что претензий к ролику не было до нашумевшего видео с пародией на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по Приморскому краю 9 ноября, в октябре в полицию Уссурийска поступило сообщение директора казенного учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского. Выехавшие на место оперативники нашли там следы горения. Экспертиза показала, что повреждение остановки произошло в результате подрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета.

В беседе с «Газетой.Ru» Клочков рассказал, что 4 ноября к авторам шоу ворвался ОМОН, силовики изъяли съемочную аппаратуру. Он объяснил, что в ролике использовался макет гранатомета и кинематографические спецэффекты, которые находятся в свободной продаже в интернете. Сейчас они изъяты полицией.

«В этом ролике нами была использована пиротехника, то есть в безлюдном месте, вдали от всяческих жилых построек, любых кварталов, это был пригород. И после съемок мы за собой убрали, то есть привели в первозданный вид», — сообщил Клочков.

По его словам, после съемок на это место приезжали сотрудники МЧС, которые сделали заключение, что никакого ущерба авторы шоу о Наливкине не нанесли. «Спустя полтора месяца, видать, поступила какая-то команда, и наш краевой отдел экономической безопасности возбудил дело против нас о тяжких хулиганских действиях, что мы, якобы такие злостные хулиганы, нарушили общественный порядок, хотя ничего такого не было абсолютно», — добавил Клочков.

Он выразил удивление, что использование пиротехники привело к тяжкой уголовной статье. Продюсер заметил, что пиротехника находится в свободной продаже, люди регулярно запускают салюты и ничем не отличаются в этом плане от авторов шоу.

Шоу про Виталия Наливкина, в котором вымышленный депутат в сатирической форме обращает внимание на актуальные проблемы Уссурийска, не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Летом прошлого года полиция начала проверку ролика «Виталий Наливкин борется с коррупцией». В нем поднималась тема взяточничества в правоохранительных органах. «Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — сообщало тогда приморское МВД.

В полиции уточнили, что несмотря на юмористический и вымышленный формат видео, актеры в нем носят форму сотрудников органов внутренних дел, что является административным правонарушением. В итоге 15 июня актера-любителя Андрея Неретина, играющего Наливкина, арестовали на пять суток, признав виновным в мелком хулиганстве. Тогда речь шла якобы о его нецензурной брани в общественном месте.

Осенью поводом для нового административного дела стал выпуск шоу о Наливкине, в котором еще одна актриса-любительница Лариса Кривоносова сыграла роль «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф». Кривоносовой выписали штраф в 1 тыс. руб. и дали 10 суток ареста за ношение формы сотрудника полиции. Зрители отмечали сходство Марины Вульф и реального официального спикера МВД Ирины Волк.

Позже на Кривоносову завели уголовное дело из-за систематического нарушения административного надзора. Выяснилось, что актриса имеет семь судимостей за причинение вреда здоровью, истязание, угрозы убийством. Суд предписал ей находиться дома после 22.00, однако Кривоносова неоднократно нарушала это требование. В результате ее приговорили к трем месяцам колонии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российское законодательство не предусматривает наказание за политическую сатиру, но она не должна оскорблять действующую власть.