В Минздраве сообщили о скором появлении «детской» вакцины от коронавируса

В России дети все чаще заболевают коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также сообщил, что вскоре будет доступна новая форма вакцины от коронавируса и призвал обеспечить «защиту ребенка». Ученые ранее сообщали, что в «детской» вакцине «Спутник V» концентрацию препарата снизят в пять-десять раз. Прививки для детей младше 12 лет уже одобрили в США, а в Коста-Рике вакцинация для малолетних пациентов стала обязательной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Рязань, передает ТАСС.

«Дети стали чаще заболевать COVID-19. Под наблюдением медработников находятся более 3 тысяч [в одной только Рязанской области]», — сказал министр.

Он также сообщил, что сейчас заканчивается экспертиза новой лекарственной формы вакцины от коронавируса.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей… В ближайшее время ожидаем, что будет доступна [новая форма препарата]. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — подчеркнул глава российского Минздрава.

29 октября в пресс-службе московской мэрии сообщили, что в Москве успешно завершился первый этап исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — например, температура у них поднималась до 37,2-37,3 градуса.

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная НИЦ им. Гамалеи, может получить название «Спутник М». Ученые уже направили пакет документов на регистрацию вакцины. Прививать детей и подростков будут добровольно — при согласии родителей или опекунов.

31 октября Александр Гинцбург заявил, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.

Дети умирают от коронавируса

В конце прошлого месяца мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за COVID-19 стало умирать больше детей — увеличение числа летальных исходов связано с хроническими заболеваниями. За день до этого вице-мэр по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в московские больницы попадают 20-30 детей с коронавирусом. С начала пандемии в столице заразились коронавирусом около 200 тыс. несовершеннолетних.

«Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей ежедневно. На сегодняшний день 7 детей у нас, которые лечатся в больнице Башляевой, болеют очень тяжело, два из них находятся на ИВЛ», — рассказала она.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее сообщила, что сейчас больше детей болеют COVID-19, чем в предыдущие периоды. Причина в отсутствии у несовершеннолетних коллективного иммунитета. Взрослые люди либо переболели, либо вакцинировались, либо тщательнее соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. Дети свободнее посещают различные общественные места, собираются в школах, их не прививают — поэтому шансы заболеть у них выше.

А как у них?

В США власти страны готовы уже со следующей недели начать прививать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вакцины хватит на все 28 млн американцев этого возраста.

«Уже на следующей неделе у нас будет достаточно доз вакцины и достаточно пунктов. И родители смогут записаться на прием, чтобы сделать своим детям первую прививку», — заявил глава Белого дома.

Байден также заявил, что привить ребенка можно будет в 20 тысячах пунктов по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.

Министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech.

Кроме того, первой в мире страной, которая ввела обязательные прививки от коронавируса для детей до 12 лет, стала Коста-Рика. На сайте здравоохранения этой латиноамериканской страны сказано, что вакцинация от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет станет обязательной с марта 2022 года.

До этого в Коста-Рике начала проводиться вакцинация подростков. К началу ноября 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет имели хотя бы одну дозу препарата против коронавируса. В России испытания «подростковой» вакцины от COVID-19 успешно прошли первую фазу.